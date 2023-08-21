Курс валют на вечір 21 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці та у продажу подорожчало на 4 копійки.

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Валюта Відкриття 21 серпня Закриття 21 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,77/40,17 39,81/40,21 4/4

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,25 грн. Євро купують за 41,10 грн, а продають за 41,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,15−38,25, євро — 41,60−41,80 грн.

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