До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці та у продажу подорожчало на 4 копійки.
Курс валют на вечір 21 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 21 серпня
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Закриття 21 серпня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,77/40,17
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39,81/40,21
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4/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,25 грн. Євро купують за 41,10 грн, а продають за 41,80 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,15−38,25, євро — 41,60−41,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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