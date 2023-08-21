В Україні через спеку зафіксовано новий рекорд споживання електрики

Цими вихідними попит на електроенергію побив черговий рекорд. Про це повідомляє «Укренерго».

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Рекорд споживання

У неділю, 20 серпня, зафіксований максимум споживання у вихідний день, воно було на 0,3% більше за попередній рекордний показник у суботу, 5 серпня.

За даними Укренерго, загалом на вихідних споживання, як і температура були аномально високими. Зокрема, в суботу, 19 серпня, рівень споживання був вище на 5%, ніж у попередню суботу, 12 серпня, а вчорашній показник перевищив цифрові значення за минулу неділю на 10%.

В Укренерго зазначили, що 21 серпня здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові й вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 518 МВт. Водночас експорт відсутній.

Українців закликали ощадливо споживати електроенергію.