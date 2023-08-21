Українцям розширили доступ до інформації про видатки на будівництво

На порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва зазнав оновлення сервіс публікації кошторисної документації, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

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Що це дає

В результаті кожен громадянин зможе переглянути повну інформацію про витрати на об'єкти, що будуються державними або приватними коштами.

Також можна дізнатися, скільки коштів витратив забудовник на матеріали або послуги та перевірити, наскільки прозоро витрачають гроші.

Раніше на порталі були доступні лише загальні показники за витратами, а після введення воєнного стану доступ до інформації було обмежено.

Розширений кошторис буде доступний для об'єктів, які буде внесено до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва після оновлення функціонала.