Вже з жовтня українці зможуть легко та швидко відправляти рідним у Словаччину та отримувати від них документи та посилки вагою до 100 кг. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Нова пошта у жовтні відкриє відділення у Словаччині
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Що відомо
Перше відділення Nova Post буде відкрито у Братиславі. Воно працюватиме з понеділка по суботу.
Згодом очікується також запуск послуги адресної доставки та виклику курʼєра на будь-яку адресу для відправки.
Джерело: Мінфін
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