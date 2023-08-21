Упродовж останніх трьох місяців кількість боргів українців зросла на майже 600 тисяч — Опендатабот

Зростання боргів

Для порівняння, від початку повномасштабної війни до травня 2023 року кількість записів у реєстрі збільшилась загалом на 8%. А за весь 2021 рік приріст складав майже 1,5 млн боргів або 29%.

Причини зростання боргів

Зазначається, що найбільший приріст за останні три місяці стався в категорії «Стягнення на користь держави» — на 17%. Кількість таких боргів в реєстрі найбільша, їх частка становить 22,5%.

Друга за популярністю причина, через яку українці опиняються у Реєстрі боржників — порушення Правил дорожнього руху. Таких боргів у реєстрі наразі 19,7%.

Трійку найпоширеніших причин замикає стягнення коштів по кредитних заборгованостях — 17,5% від загальної кількості боргів українців.

Варто зазначити, що більш ніж рік від початку повномасштабної ця категорія зменшувалась, натомість від початку травня спостерігається збільшення — на 107 тисяч записів або ж 7%. Ймовірно, це пов’язано зі скасуванням мораторію на стягнення заборгованостей, сума яких не перевищує 100 тис. грн.

Ще одна категорія, в якій від травня спостерігається суттєве зростання — стягнення судового збору. За останні три місяці приріст склав 10%, а за рік їх кількість збільшилася майже вдвічі - з 193 тисяч у серпні торік до 355 тисяч цьогоріч.