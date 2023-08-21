Ринки втрачають за підсумками минулого тижня, а Китай знижує процентну ставку в країні: що потрібно знати вранці

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

21 серпня 2023, 10:11 Читать на русском

Ринки втрачають за підсумками минулого тижня, а Китай знижує процентну ставку в країні: що потрібно знати вранці

Головні новини іноземних ринків цього ранку.

Головні новини іноземних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos

Американські акції завершили тиждень зниженням

S&P 500 втратив 2,1%, високотехнологічний Nasdaq упав на 2,6%, а індекс Dow Jones знизився на 2,2%.

Більшість негативних настроїв минулого тижня була підтримана новинами про нові проблеми в секторі нерухомості Китаю, а також очікуваннями, що зростають, щодо того, що процентні ставки в США можуть залишатися високими довше за передбачуване.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив 3,8%, японський Nikkei впав на 3,2%, південнокорейський Kospi подешевшав на 3,3%, сінгапурський STI скоротився на 3,6%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 6% та 1,8% відповідно.

Минулого тижня інвестори в Азії зберігали стриманий настрій на тлі економічних проблем Китаю.

У понеділок ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано.

Центральний банк Китаю знизив процентні ставки менше за очікування

Народний банк Китаю знизив базову однорічну відсоткову ставку, прив'язану до більшості кредитів для населення та корпорацій у Китаї, — на 10 базисних пунктів, з 3,55% до 3,45%.

Зниження ставки виявилося меншим за очікування аналітиків. Крім цього, китайський регулятор залишив п'ятирічну відсоткову ставку без змін, тоді як опитані Reuters економісти очікували на її зниження на 15 б.п.

Рішення банку Китаю розчарувало інвесторів у регіоні, оскільки очікувалися рішучіші дії з боку регулятора після безлічі даних, що вказують на нестійке зростання другої за величиною економіки світу, зауважує CNBC.

Зростання попиту на технології ШІ створює глобальну нестачу графічних процесорів

У міру того, як все більше компаній намагається розробити передові моделі генеративного штучного інтелекту або інтегрувати ШІ у свої продукти, попит на потужні графічні процесори продовжує зростати.

Багато компаній, а також інвестори очікують на брак мікрочіпів найближчим часом у міру зростання інтересу до ШІ. Раніше, у своєму останньому річному звіті, Microsoft попередила про майбутню нестачу графічних процесорів, а генеральний директор OpenAI Сем Альтман на початку цього року говорив, що нестача мікрочіпів для ШІ заважає ChatGPT справлятися з робочим навантаженням.

Удосконалені комп'ютерні чіпи мають вирішальне значення для виконання великої кількості обчислень, пов'язаних з навчанням та розгортанням алгоритмів ШІ, але небагато компаній виробляють їх.

На тлі дефіциту компанії NVIDIA, яка, за оцінками галузевих аналітиків, контролює від 80% до 95% ринку чіпів для технологій ШІ, пообіцяла наростити виробництво, щоб задовольнити сплеск попиту. Проте досі дій NVIDIA було недостатньо, щоб впоратися з бумом ШІ, що триває, зауважує Fox News.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Izi Izi и 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами