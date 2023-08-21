Ринки втрачають за підсумками минулого тижня, а Китай знижує процентну ставку в країні: що потрібно знати вранці

Американські акції завершили тиждень зниженням

S&P 500 втратив 2,1%, високотехнологічний Nasdaq упав на 2,6%, а індекс Dow Jones знизився на 2,2%.

Більшість негативних настроїв минулого тижня була підтримана новинами про нові проблеми в секторі нерухомості Китаю, а також очікуваннями, що зростають, щодо того, що процентні ставки в США можуть залишатися високими довше за передбачуване.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив 3,8%, японський Nikkei впав на 3,2%, південнокорейський Kospi подешевшав на 3,3%, сінгапурський STI скоротився на 3,6%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 6% та 1,8% відповідно.

Минулого тижня інвестори в Азії зберігали стриманий настрій на тлі економічних проблем Китаю.

У понеділок ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону торгуються різноспрямовано.

Центральний банк Китаю знизив процентні ставки менше за очікування

Народний банк Китаю знизив базову однорічну відсоткову ставку, прив'язану до більшості кредитів для населення та корпорацій у Китаї, — на 10 базисних пунктів, з 3,55% до 3,45%.

Зниження ставки виявилося меншим за очікування аналітиків. Крім цього, китайський регулятор залишив п'ятирічну відсоткову ставку без змін, тоді як опитані Reuters економісти очікували на її зниження на 15 б.п.

Рішення банку Китаю розчарувало інвесторів у регіоні, оскільки очікувалися рішучіші дії з боку регулятора після безлічі даних, що вказують на нестійке зростання другої за величиною економіки світу, зауважує CNBC.

Зростання попиту на технології ШІ створює глобальну нестачу графічних процесорів

У міру того, як все більше компаній намагається розробити передові моделі генеративного штучного інтелекту або інтегрувати ШІ у свої продукти, попит на потужні графічні процесори продовжує зростати.

Багато компаній, а також інвестори очікують на брак мікрочіпів найближчим часом у міру зростання інтересу до ШІ. Раніше, у своєму останньому річному звіті, Microsoft попередила про майбутню нестачу графічних процесорів, а генеральний директор OpenAI Сем Альтман на початку цього року говорив, що нестача мікрочіпів для ШІ заважає ChatGPT справлятися з робочим навантаженням.

Удосконалені комп'ютерні чіпи мають вирішальне значення для виконання великої кількості обчислень, пов'язаних з навчанням та розгортанням алгоритмів ШІ, але небагато компаній виробляють їх.

На тлі дефіциту компанії NVIDIA, яка, за оцінками галузевих аналітиків, контролює від 80% до 95% ринку чіпів для технологій ШІ, пообіцяла наростити виробництво, щоб задовольнити сплеск попиту. Проте досі дій NVIDIA було недостатньо, щоб впоратися з бумом ШІ, що триває, зауважує Fox News.