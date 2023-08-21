Минулої доби українські захисники ліквідували ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 257 930 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
460 російських окупантів, 12 танків та 5 БПЛА. Втрати ворога за 20 серпня
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 257 930 (+460) осіб ліквідовано,
- танків — 4358 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 8449 (+14) од,
- артилерійських систем — 5264 (+19) од,
- РСЗВ — 719 (+2) од,
- засоби ППО — 489 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4309 (+5),
- крилаті ракети — 1406 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7692 (+12) од,
- спеціальна техніка — 794 (+4).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі