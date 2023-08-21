Чорногорія отримала історично максимальний дохід від туризму завдяки біженцям з України та втікачам з рф

Чорногорія отримала історично максимальний дохід від туризму в першу чергу завдяки інфляції та біженцям з України та втікачам з рф. Про це у Twitter повідомив міністр економічного розвитку і туризму Чорногорія Горан Джурович, пише ЕП.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини Доходи від туризму За його даними, за перші пів року 2023 року країна отримала 453 млн євро доходу від туризму, що є рекордним результатом: на 90% більше, ніж у 2022 році, та на 78% - ніж у 2019 році.

Nikada bolji prihodi od turizma za prvih 6 mjeseci 👍nevjerovatnih 453 miliona eura.



90% VEĆI nego 2022.

78% VEĆI nego 2019.

Kao što smo I obećali idemo ka rekordnoj sezoni 👍

Crna Gora je na pravom putu 🇲🇪🇲🇪 pic.twitter.com/RPJEUWx60I — Goran Đurović (@djurovic_goran_) August 19, 2023

«Як ми і обіцяли, ми йдемо до рекордного сезону. Чорногорія на правильному шляху», — переконаний Джурович.

Водночас президент Чорногорії Яков Мілатович заявив у Twitter, що це «гарна новина», проте, уточнив він, «є дві ключові причини».

Ovo je dobra vijest! Medjutim, 2 su ključna razloga:



1. inflacija — koja je za period jun 2019 — jun 2023 bila 25%, a za jun 2022 -jun 2023 8%.



2. broj 🇺🇦 i🇷🇺 koji zbog rata privremeno borave u 🇲🇪 (tačan uticaj na turizam treba utvrditi).



Tek onda možemo znati stvaran rast. https://t.co/vMQxgl5hyS — Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) August 19, 2023

«Інфляція, яка за період червень 2019 року — червень 2023 року становила 25%, тоді як за період червень 2022 року — червень 2023 року — 8%, а також кількість українців і росіян, які тимчасово перебувають у Чорногорії через війну», — зазначив він.

Мілатович додав, що точний вплив цих факторів «на туризм потрібно визначити», адже «тільки тоді можна буде знати про реальне зростання».