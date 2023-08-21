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21 серпня 2023, 9:37 Читать на русском

Чорногорія отримала історично максимальний дохід від туризму завдяки біженцям з України та втікачам з рф

Чорногорія отримала історично максимальний дохід від туризму в першу чергу завдяки інфляції та біженцям з України та втікачам з рф. Про це у Twitter повідомив міністр економічного розвитку і туризму Чорногорія Горан Джурович, пише ЕП.

Чорногорія отримала історично максимальний дохід від туризму в першу чергу завдяки інфляції та біженцям з України та втікачам з рф.
Фото: depositphotos

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Доходи від туризму

За його даними, за перші пів року 2023 року країна отримала 453 млн євро доходу від туризму, що є рекордним результатом: на 90% більше, ніж у 2022 році, та на 78% - ніж у 2019 році.

«Як ми і обіцяли, ми йдемо до рекордного сезону. Чорногорія на правильному шляху», — переконаний Джурович.

Водночас президент Чорногорії Яков Мілатович заявив у Twitter, що це «гарна новина», проте, уточнив він, «є дві ключові причини».

«Інфляція, яка за період червень 2019 року — червень 2023 року становила 25%, тоді як за період червень 2022 року — червень 2023 року — 8%, а також кількість українців і росіян, які тимчасово перебувають у Чорногорії через війну», — зазначив він.

Мілатович додав, що точний вплив цих факторів «на туризм потрібно визначити», адже «тільки тоді можна буде знати про реальне зростання».

Джерело: Мінфін
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