Чорногорія отримала історично максимальний дохід від туризму в першу чергу завдяки інфляції та біженцям з України та втікачам з рф. Про це у Twitter повідомив міністр економічного розвитку і туризму Чорногорія Горан Джурович, пише ЕП.
Чорногорія отримала історично максимальний дохід від туризму завдяки біженцям з України та втікачам з рф
Nikada bolji prihodi od turizma za prvih 6 mjeseci 👍nevjerovatnih 453 miliona eura.— Goran Đurović (@djurovic_goran_) August 19, 2023
90% VEĆI nego 2022.
78% VEĆI nego 2019.
Kao što smo I obećali idemo ka rekordnoj sezoni 👍
Crna Gora je na pravom putu 🇲🇪🇲🇪 pic.twitter.com/RPJEUWx60I
«Як ми і обіцяли, ми йдемо до рекордного сезону. Чорногорія на правильному шляху», — переконаний Джурович.
Водночас президент Чорногорії Яков Мілатович заявив у Twitter, що це «гарна новина», проте, уточнив він, «є дві ключові причини».
Ovo je dobra vijest! Medjutim, 2 su ključna razloga:— Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) August 19, 2023
1. inflacija — koja je za period jun 2019 — jun 2023 bila 25%, a za jun 2022 -jun 2023 8%.
2. broj 🇺🇦 i🇷🇺 koji zbog rata privremeno borave u 🇲🇪 (tačan uticaj na turizam treba utvrditi).
Tek onda možemo znati stvaran rast. https://t.co/vMQxgl5hyS
«Інфляція, яка за період червень 2019 року — червень 2023 року становила 25%, тоді як за період червень 2022 року — червень 2023 року — 8%, а також кількість українців і росіян, які тимчасово перебувають у Чорногорії через війну», — зазначив він.
Мілатович додав, що точний вплив цих факторів «на туризм потрібно визначити», адже «тільки тоді можна буде знати про реальне зростання».
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