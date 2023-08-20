Минулої доби українські захисники ліквідували ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 257 470 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
460 російських окупантів, 6 танків та 22 БПЛА. Втрати ворога за 19 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 257470 (+460) осіб ліквідовано,
- танків — 4346 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 8435 (+11) од,
- артилерійських систем — 5245 (+33) од,
- РСЗВ — 717 (+3) од,
- засоби ППО — 489 (+3) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4304 (+22),
- крилаті ракети — 1406 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7680 (+15) од,
- спеціальна техніка — 790 (+5).
Джерело: Мінфін
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