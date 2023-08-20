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20 серпня 2023, 17:10 Читать на русском

Бразилія стала другим за величиною покупцем російського дизеля у світі

Бразилія з липня наростила імпорт російських нафтопродуктів на 25% до 235 тис. барелів на день, за даними Kpler Ltd, що набагато перевищило імпорт із США, які раніше були головним постачальником пального до Бразилії, пише Bloomberg.

Бразилія з липня наростила імпорт російських нафтопродуктів на 25% до 235 тис.
Фото: depositphotos

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Покупка російського палива

Динаміка закупівель російського пального Бразилією перейшла до зростання з лютого, коли ЄС заборонив імпорт енергоресурсів з росії слідом за країнами G7, ввівши цінову стелю і намагаючись обмежити потік нафтодоларів у росію.

Всі ці заходи, як наслідок, знизили ціни на російське паливо. Ціновий поріг для російських преміальних нафтопродуктів — $100 за барель, а верхня межа для пільгового пального — $45 за барель.

Компанії країн G7 можуть перевозити російську нафту тільки в тому випадку, якщо вартість вантажу нижча за ці ціни.

Купівля російського дизеля знизила імпортні ціни у Бразилії на $10−15 за барель.

Джерело: Мінфін
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