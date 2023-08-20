Бразилія з липня наростила імпорт російських нафтопродуктів на 25% до 235 тис. барелів на день, за даними Kpler Ltd, що набагато перевищило імпорт із США, які раніше були головним постачальником пального до Бразилії, пише Bloomberg.
Бразилія стала другим за величиною покупцем російського дизеля у світі
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Покупка російського палива
Динаміка закупівель російського пального Бразилією перейшла до зростання з лютого, коли ЄС заборонив імпорт енергоресурсів з росії слідом за країнами G7, ввівши цінову стелю і намагаючись обмежити потік нафтодоларів у росію.
Всі ці заходи, як наслідок, знизили ціни на російське паливо. Ціновий поріг для російських преміальних нафтопродуктів — $100 за барель, а верхня межа для пільгового пального — $45 за барель.
Компанії країн G7 можуть перевозити російську нафту тільки в тому випадку, якщо вартість вантажу нижча за ці ціни.
Купівля російського дизеля знизила імпортні ціни у Бразилії на $10−15 за барель.
Джерело: Мінфін
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