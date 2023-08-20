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20 серпня 2023, 15:23 Читать на русском

Китай через підставні фірми допомагав росії дронами, металами і гелікоптерами — ЗМІ

З початку вторгнення рф в Україну і до першого кварталу 2023 року російські компанії, у тому числі підсанкційні, які виробляють ракетні установки, бронетехніку та стратегічні бомбардувальники, отримали десятки тисяч поставок із Китаю. Про це пишеmind.ua з посиланням на The Telegraph.

З початку вторгнення рф в Україну і до першого кварталу 2023 року російські компанії, у тому числі підсанкційні, які виробляють ракетні установки, бронетехніку та стратегічні бомбардувальники, отримали десятки тисяч поставок із Китаю.
Фото: biz.nv.ua

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Що відомо

За даними дослідницької організації Molfar Global, китайська компанія Shantou Honghu Plastic відправила до росії 1000 безпілотників за два місяці до початку війни. Ця компанія на своєму сайті називає себе оптовим продавцем дитячих іграшок. Дрони передали російській фірмі «Самсон», яка позиціонує себе аналогічно. The Telegraph припускає, що «Самсон» — підставна компанія.

Через 4 дні після початку війни в Україні китайська компанія Hems999 поставила росії два вертольоти. Інша китайська фірма, Tianjin Huarong Aviation, з початку війни передала агресору чотири вертольоти Airbus. Усі машини отримала росгвардія.

Як пише The Telegraph, з початку 2022 року до першого кварталу 2023 року китайські фірми також відправили оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям. Імпорт цієї продукції у 2022 році зріс майже вдвічі порівняно з попереднім та становив $2,5 млн.

Читайте: Війна з рф. На чиєму боці опиниться Китай

За даними Molfar, китайські експортні турбореактивні двигуни та радарні ракетно-навігаційні системи прямували до Індії та Коста-Ріки, а потім реекспортувалися до росії.

У 2022 році Китай експортував до росії продукцію з титанових сплавів на суму $18 млн, що майже вдвічі більше, ніж 2021 року. Легкі та жароміцні титанові сплави — один з основних матеріалів, що використовуються для військової авіації та зброї.

Китайські компанії, пише The Telegraph, також направили магнієві сплави компанії «Туполєв», яка виробляє та допомагає обслуговувати бомбардувальники Ту-95 та Ту-160М, які використовувалися для завдання ударів крилатими ракетами по Україні.

Крім того, Пекін і москва провели секретні переговори з Іраном про постачання перхлорату амонію — хімічної сполуки, що використовується для руху балістичних ракет, пише The Telegraph (раніше про це повідомляло видання Politico). Угода, якби її було укладено, швидше за все, була б прихована з офіційних торгових реєстрів, зазначає The Telegraph.

Джерело: Мінфін
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