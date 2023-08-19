Медичну страховку для біженців з України в Ізраїлі продовжено до кінця 2023 року. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю.
Ізраїль продовжив дію медичної страховки для українських біженців
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Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав офіційний Єрусалим відмовитись від намірів скасувати медичне страхування для українських біженців.
Згодом міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що проблему медичного страхування для українців буде вирішено найближчим часом.
Джерело: Мінфін
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