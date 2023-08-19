Розпочала роботу Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України

З 18 серпня 2023 року почала функціонувати Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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До складу цього колегіального органу входитимуть не лише працівники центрального банку, а й зовнішні члени, яких рекомендуватиме Контактна група грошового та валютного ринків. Рада замінить Комітет оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України.

«Відповідна зміна відбулася у межах реформування та оптимізації системи колегіальних органів НБУ. Після формування складу Ради відновиться активна робота НБУ в частині удосконалення індикаторів (бенчмарків) грошового та валютного ринків», — йдеться в повідомленні.

Відповідну роботу було тимчасово призупинено на початку повномасштабної війни з огляду на те, що ресурси НБУ концентрувалися довкола вирішення критичніших завдань.

Функції та повноваження Ради будуть аналогічними тим, що раніше були у Комітету. Завданням Ради є опрацювання та обговорення питань, пов’язаних із визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів грошового та валютного ринків. Серед них:

оцінка репрезентативності індикаторів грошового та валютного ринків;

визначення та коригування методики індикаторів грошового та валютного ринків;

нагляд за системою внутрішнього контролю;

політика поводження з помилками;

розгляд результатів аудиту;

запобігання конфлікту інтересів;

розгляд претензій;

нагляд за контролем якості даних;

відповідність індикаторів грошового та валютного ринків принципам IOSCO.

«Рада є консультативним органом. Будь-які рішення щодо індикаторів грошового та валютного ринків ухвалює правління НБУ», — підкреслив регулятор.