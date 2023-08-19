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19 серпня 2023, 14:06 Читать на русском

Розпочала роботу Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України

З 18 серпня 2023 року почала функціонувати Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

З 18 серпня 2023 року почала функціонувати Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України.
Фото: bank.gov.ua

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До складу цього колегіального органу входитимуть не лише працівники центрального банку, а й зовнішні члени, яких рекомендуватиме Контактна група грошового та валютного ринків. Рада замінить Комітет оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України.

«Відповідна зміна відбулася у межах реформування та оптимізації системи колегіальних органів НБУ. Після формування складу Ради відновиться активна робота НБУ в частині удосконалення індикаторів (бенчмарків) грошового та валютного ринків», — йдеться в повідомленні.

Відповідну роботу було тимчасово призупинено на початку повномасштабної війни з огляду на те, що ресурси НБУ концентрувалися довкола вирішення критичніших завдань.

Функції та повноваження Ради будуть аналогічними тим, що раніше були у Комітету. Завданням Ради є опрацювання та обговорення питань, пов’язаних із визначенням, розрахунком та оприлюдненням індикаторів грошового та валютного ринків. Серед них:

  • оцінка репрезентативності індикаторів грошового та валютного ринків;
  • визначення та коригування методики індикаторів грошового та валютного ринків;
  • нагляд за системою внутрішнього контролю;
  • політика поводження з помилками;
  • розгляд результатів аудиту;
  • запобігання конфлікту інтересів;
  • розгляд претензій;
  • нагляд за контролем якості даних;
  • відповідність індикаторів грошового та валютного ринків принципам IOSCO.

«Рада є консультативним органом. Будь-які рішення щодо індикаторів грошового та валютного ринків ухвалює правління НБУ», — підкреслив регулятор.

Джерело: Мінфін
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