Британські банки закривають рахунки компаній, які торгують з Україною — Politico

Британські компанії бояться торгувати з Україною через те, що банки можуть закрити їх рахунки. Фінансові установи перестраховуються через санкції, які запроваджені проти рф, адже частина українських територій тимчасово перебуває під окупацією. Про це повідомляє Politico.

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У листі до міністра фінансів Великобританії Ендрю Гріффіта, з яким ознайомилося видання, співголова Британсько-української торговельної палати (BUCC) Бейт Томс заявив, що британські компанії все більше «бояться торгувати з Україною з Великобританії» через ризик втратити доступ до банківських послуг.

У листі від 26 липня, копія якого також надіслана міністру бізнесу та торгівлі Великобританії Нусрату Гані, стверджується, що BUCC отримала численні скарги від компаній, яким закрили банківські рахунки або відмовили у спробах відкрити рахунки через операції в Україні.

«Проведення навіть однієї української транзакції може призвести до закриття рахунку. Банки зазвичай відмовляються відкривати рахунки, якщо передбачається будь-яка торгівля з Україною», — написав Томс.

Британські банки наполягають на тому, вони повинні дотримуватися законодавчих та регуляторних зобов'язань. У тому числі в питаннях дотримання санкцій Заходу проти рф.

Операції з непідконтрольними уряду регіонами України є складними, стверджують банки, і можуть виникнути затримки під час перевірки. При цьому вони наполягають на тому, що торгівля з Україною не заборонена.