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19 серпня 2023, 12:07 Читать на русском

Британські банки закривають рахунки компаній, які торгують з Україною — Politico

Британські компанії бояться торгувати з Україною через те, що банки можуть закрити їх рахунки. Фінансові установи перестраховуються через санкції, які запроваджені проти рф, адже частина українських територій тимчасово перебуває під окупацією. Про це повідомляє Politico.

Британські компанії бояться торгувати з Україною через те, що банки можуть закрити їх рахунки.
Фото: pixabay.com

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У листі до міністра фінансів Великобританії Ендрю Гріффіта, з яким ознайомилося видання, співголова Британсько-української торговельної палати (BUCC) Бейт Томс заявив, що британські компанії все більше «бояться торгувати з Україною з Великобританії» через ризик втратити доступ до банківських послуг.

У листі від 26 липня, копія якого також надіслана міністру бізнесу та торгівлі Великобританії Нусрату Гані, стверджується, що BUCC отримала численні скарги від компаній, яким закрили банківські рахунки або відмовили у спробах відкрити рахунки через операції в Україні.

«Проведення навіть однієї української транзакції може призвести до закриття рахунку. Банки зазвичай відмовляються відкривати рахунки, якщо передбачається будь-яка торгівля з Україною», — написав Томс.

Британські банки наполягають на тому, вони повинні дотримуватися законодавчих та регуляторних зобов'язань. У тому числі в питаннях дотримання санкцій Заходу проти рф.

Операції з непідконтрольними уряду регіонами України є складними, стверджують банки, і можуть виникнути затримки під час перевірки. При цьому вони наполягають на тому, що торгівля з Україною не заборонена.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
blago
blago
19 серпня 2023, 12:17
#
Так Украина в чёрном списке не только в Британии , но и в Гонг Конге например … Если ещё и Китай нас забанит , тогда вообще печально станет … Зрада какая то везде)
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 серпня 2023, 14:06
#
Політіко часто цитують на помийницях Козломатушки. Тому, логічно припустити, що вони або все придумали, або роздули до масштабу сенсації. Після Такера Карлсона, Політіко чи не найбільше люблять на болотах, якщо не брати до уваги маргінальних нонеймів, яких рашня наплодила в США. З іншого боку, в цивілізованих виданнях можуть друкуватися майже всі, хто заплатить за це. Якщо стаття не містить явного очевидного трешу, то її надрукують. Треба дивитися на автора, хоча і їх купують.
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0
Три літри
Три літри
19 серпня 2023, 14:53
#
Висмоктана з пацьца зрада на зрако статті у Фашінгтон Пост.

Нагадаю про Револют на який так молились місцеві мамкіни бізнесмени — це британський банк. Як і Вайз.

Британські банки наполягають на тому, вони повинні дотримуватися законодавчих та регуляторних зобов'язань.

При цьому автор новини з жодним з британських банків не спілкувався. А нащо, можна просто копіювати проплачені статті з відомого видання.
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