Торгівля NFT на блокчейні біткоїна впала на 92%, за 5 років хакери з КНДР вкрали крипту на $2 млрд: що нового на ринку

Торгівля NFT на блокчейні біткоїна впала на 92%

За минулі три місяці обсяг торгів та кількість продажів Ordinals впали більш ніж на 92% — до $35 млн та 172 956 угод у липні. Про це свідчить звіт DappRadar.

Травень 2023 став піком для біткоїн-NFT, тоді оборот токенів досяг $452 млн при 832 648 транзакціях.

Однак із настанням літа показники почали стрімко знижуватися. У червні обсяг торгів упав до $106 млн. У серпні значення майже наблизилося до дна, досягнувши $3 млн до середини місяця.

«Хоча коливання продажів можна пояснити динамікою ринку, постійне зниження кількості транзакцій може вказувати на серйозніші проблеми. Це говорить про те, що менша кількість трейдерів взаємодіє з Ordinals. Така ситуація викликає побоювання щодо довговічності протоколу та його актуальності у NFT-просторі», — зазначили аналітики.

За п'ять років північнокорейські хакери вкрали криптовалюту на $2 мільярди

З 2018 року північнокорейські хакери вкрали цифрові активи на загальну суму $2 млрд. Про це йдеться у звіті TRM Labs.

Тільки за перші сім місяців 2023 року хакери з КНДР вкрали близько $200 млн у криптовалюті, що становить 20% загального обсягу зламів за цей період.

Проте аналітики зазначили, що злочинці значно сповільнилися порівняно з попереднім роком, коли вони вивели приблизно $800 млн. Основними цілями угруповань стали кроссчейн-мости.

За даними Федерального бюро розслідувань США, урядове угруповання Lazarus здійснило найбільший в історії злом криптопроекту, викравши $625 млн у Ronin Bridge у березні 2022 року.

«Північна Корея використовує вразливості в екосистемі різними способами, у тому числі за допомогою фішингу та атак на ланцюжки поставок, а також зламів інфраструктури, які мають на увазі компрометацію закритого ключа або сід-фрази», — розповіли експерти.

3 червня 2023 року північнокорейські хакери атакували користувачів криптокошелка Atomic Wallet — за різними оцінками сума збитків склала більше $100 млн. Пізніше зловмисники перевели 503 ETH на платформу THORChain і обміняли активи на біткоїн.

Криптобанкрути FTX і Genesis досягли угоди щодо боргу на $175 мільйонів

FTX та Genesis досягли угоди про виплату Genesis $175 млн на користь Alameda Research. Це створить передумови для підтвердження плану реорганізації платформи криптолендингу, повідомляє The Block.

Домовленості усунуть ризики, витрати та невизначеність, пов'язані із затяжними судовими розглядами між боржниками FTX та Genesis.

Також вони мають на увазі відмову платформи від усіх інших претензій до біржі, згідно із заявою.

У травні 2023 року юристи FTX подали позов проти Genesis з вимогою повернути $3,9 млрд. Надалі обсяг претензій скоротився до $2 млрд.

Згідно із судовими документами, лендингова платформа входить до списку найбільших незабезпечених кредиторів біржі та її афілійованих осіб із заборгованістю у розмірі $226 млн.

Регулювання стейблкоїнів у Сінгапурі підігріло інтерес до активів

Після завершення Грошово-кредитного управління Сінгапуру (MAS) роботи над нормативно-правовою базою для стейблкоїнів місцеві компанії почали будувати плани з випуску активів. Про це повідомляє The Straits Times.

Платіжні компанії StraitsX та Circle Internet Singapore, а також DCS Card Center заявили, що вивчають можливості емісії «стабільних монет».

StraitsX та підрозділ американської Circle мають ліцензії MAS на надання послуг цифрових платіжних токенів. DCS регулюється відповідно до Закону про банки.

Співзасновник StraitsX Лю Тяньвей сказав, що компанія розглядає отримання регульованого статусу для свого стейблкоіна XSGD на базі долара сінгапурського. Компанія також випускає XIDR, прив'язану до індонезійської рупії.

Щодо потенційного випуску «стабільних монет» на базі інших валют співзасновник фірми відзначив її хорошу позицію як один з провідних емітентів недоларових стейблкоїнів.

Представник Circle, що випускає другу капіталізацію «стабільну монету» USDC, сказав, що компанія оцінює можливості в рамках поточних ліцензійних правил.

DCS раніше запустила прив'язаний до долара DUS. Стейблкоїн локалізований у Сінгапурі. Компанія розраховує в найближчі місяці зареєструвати токен як регульовану MAS одновалютну стабільну монету.

«Ми будемо використовувати DUS для створення платіжної екосистеми між Web2 і Web3, використовуючи блокчейн, обчислення зі збереженням конфіденційності та інші технології для стимулювання інноваційного розвитку сфери», — заявила глава DCS Карен Лоу.