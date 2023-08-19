Минулої доби українські захисники ліквідували ще 500 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 257 010 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
500 російських окупантів, 8 танків, 6 БПЛА та 19 артилерійських систем. Втрати ворога за 18 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 257010 (+500) осіб ліквідовано,
- танків — 4340 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 8424 (+14) од,
- артилерійських систем — 5212 (+19) од,
- РСЗВ — 714 (+0) од,
- засоби ППО — 486 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4282 (+6),
- крилаті ракети — 1406 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7665 (+7) од,
- спеціальна техніка — 785 (+2).
Джерело: Мінфін
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