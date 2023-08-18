В Укрпошті пояснили, як біженцям за кордоном отримати українську пенсію або грошову допомогу

Укрпошта розпочинає переказувати пенсії та соціальні виплати українським біженцям за кордоном. На першому етапі проєкт охоплює українських пенсіонерів у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни. Українці можуть отримувати пенсії міжнародним поштовим переказом, повідомляє пресслужба Укрпошти.

Отримання пенсії/грошової допомоги за межами України

Для отримання коштів одержувачу необхідно подати заяву на виплату нарахованої суми пенсії/грошової допомоги:

в електронному вигляді на сайті Укрпошти;

в паперовому форматі та надіслати її на адресу: АТ «Укрпошта», вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001 Україна (JSC «Ukrposhta», str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Ukraine). Не забудьте про примітку на конверті — «пенсія переказом».

Важливо! Міжнародний поштовий переказ буде доставлений одержувачу у місяці наступному за місяцем в якому була надіслана заява, за адресою тимчасового перебування.

Для отримання переказу необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Виплата коштів на території Польщі здійснюється в злотих.

«Увага! Якщо остання виплата пенсії/грошової допомоги була здійснена понад шість місяців тому, вам, перед заповненням заяви, необхідно звернутись до Пенсійного фонду України для поновлення виплати коштів», — йдеться в повідомленні.