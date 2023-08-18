Курс валют на вечір 18 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці подешевшало на 1 копійку, а у продажу не змінилось.

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Валюта Відкриття 18 серпня Закриття 18 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,76/40,15 39,75/40,15 1/0

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−38,15 грн. Євро купують за 40,87 грн, а продають за 41,77 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,08−38,20, євро — 41,56−41,76 грн.

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