До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці подешевшало на 1 копійку, а у продажу не змінилось.
Курс валют на вечір 18 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 18 серпня
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Закриття 18 серпня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,76/40,15
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39,75/40,15
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1/0
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,45−38,15 грн. Євро купують за 40,87 грн, а продають за 41,77 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,08−38,20, євро — 41,56−41,76 грн.
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Джерело: Мінфін
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