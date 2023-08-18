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18 серпня 2023, 16:46 Читать на русском

Acura представила свій перший електромобіль (фото)

Acura презентувала на Тиждні автомобілів у Монтереї 2023 свою першу повністю електричну модель — кросовер ZDX. Про це повідомляє Motor Authority.

Acura презентувала на Тиждні автомобілів у Монтереї 2023 свою першу повністю електричну модель — кросовер ZDX.
Фото: t.me/ukrautoprom

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На ринок кросовер вийде як в одномоторній задньопривідній версії, так і з двома двигунами на повному приводі. ZDX базується на платформі General Motors Ultium.

Базова модель A-Spec отримає електромотор піковою потужністю 340 к.с., що приводить в рух задні колеса в стандартній комплектації. Також доступний повний привід з двома двигунами.

Запас ходу базової версії — 520 км, а для установки з подвійним двигуном — 500 км.

У виконанні Type S повнопривідний електрокросовер видає 500 к.с. Його запас ходу становить 460 км.

Батарея ємністю 102 кВт-год є спільною для обох класів і може заряджатися на потужності до 190 кВт за допомогою швидкого зарядного пристрою постійного струму.

Розміри Acura ZDX 2024: 5019 мм/1994 мм/1633 мм. Колісна база — 3094 мм.

В салоні 11-дюймова цифрова панель приладів та 11,3-дюймовий екран мультимедійної системи.

Acura підтвердила наявність вбудованих програм і служб Google, аудіосистеми Bang & Olufsen і автоматизованої функції допомоги водієві, відомої як Hands Free Cruise.

Ціна

Стартова ціна новинки — $60 000 за базову комплектацію A-Spec, а за спортивну комплектацію Type S потрібно вже віддати на $10 тисяч більше — $70 000.

Поставки Acura ZDX плануються на початку 2024 року. Процес бронювання нового авто розпочнеться пізніше цього року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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