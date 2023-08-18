В червні банки видали удвічі більше іпотечних кредитів ніж у травні — Нацбанк

Банки України в червні 2023 року видали 527 іпотечних кредитів на загальну суму 754,1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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«Результати щомісячного опитування банків щодо наданих населенню іпотечних кредитів свідчать про зростання обсягу та кількості іпотечних кредитів порівняно з травнем більш ніж удвічі передусім завдяки активізації пільгового кредитування в межах програми «єОселя» — йдеться в повідомленні регулятора.

Про видачу нової іпотеки в червні поінформували п’ять банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в червні 7,9% (у травні - 8,1%).

Де найбільше видали іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у червні видано:

в місті Києві та Київський області - 223 договори на загальну суму 377,9 млн грн (50,1% від загального обсягу),

у Львівській області - 25 договорів на 41,8 млн грн,

у Рівненській області - 30 на 41,6 млн грн,

у Вінницькій області - 26 на 37,5 млн грн.

Під час опитування в липні 2023 року відповіді надали 26 банків, частка яких у загальному валовому іпотечному портфелі на кінець 2021 року становила 94,9%.