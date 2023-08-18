НБУ зобов’язав обмінники вказувати інформацію для скарг клієнтів

Національний банк з 19 серпня 2023 року вносить зміни до порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Розширено перелік інформації, яка повинна розміщуватися в касі банку, небанківської фінансової установи та оператора поштового зв’язку (далі - небанківська установа), їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти в доступному для огляду клієнтами місці:

Інформацією про юридичну особу — банк або небанківську установу, із зазначенням місцеперебування, номера телефону або номера телефону «гарячої лінії» (за наявності), адреси електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку (за наявності) для подання звернень клієнтів до банку, небанківської установи;

Контактною інформацією Національного банку із зазначенням місцеперебування, номера телефону універсальної «гарячої лінії», адреси електронної пошти, посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва для подання звернень клієнтів банку, небанківської установи до НБУ.

«Зазначені зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень у разі виникнення спірних/конфліктних ситуацій або для інформування про порушення під час здійснення валютно-обмінних операцій», — йдеться в повідомленні НБУ.

Крім того, фізичним особам-нерезидентам надано можливість отримувати на поточні рахунки в гривнях кошти, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів. Це пов'язано з відповідними змінами в законодавстві України.

Яка інформація повинна розміщуватись в обмінниках

З 19 серпня у касі банку, небанківської установи, їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти повинна розміщуватися наступна інформація:

копія наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;

перелік валютно-обмінних операцій, які здійснює каса, пункт обміну;

повідомлення про обов’язковість здійснення касиром операції сторно в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції;

витяг із наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснення операції з обміну готівки;

повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції;

копія банківської ліцензії або ліцензії/витягу з реєстру осіб, яким видано ліцензію на здійснення валютних операцій;

місцезнаходження каси;

інформація про юридичну особу — банк або небанківську установу: місцезнаходження, номер телефону або номер телефону «гарячої лінії» (за наявності), адреса електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку (за наявності);

контактна інформація Національного банку: місцезнаходження, номер телефону універсальної «гарячої лінії», адреса електронної пошти, посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва.

Порушення

У випадку виникнення порушень під час здійснення валютно-обмінних операцій: