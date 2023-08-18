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18 серпня 2023, 14:42 Читать на русском

НБУ зобов’язав обмінники вказувати інформацію для скарг клієнтів

Національний банк з 19 серпня 2023 року вносить зміни до порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк з 19 серпня 2023 року вносить зміни до порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.
Фото: censor.net

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Розширено перелік інформації, яка повинна розміщуватися в касі банку, небанківської фінансової установи та оператора поштового зв’язку (далі - небанківська установа), їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти в доступному для огляду клієнтами місці:

  • Інформацією про юридичну особу — банк або небанківську установу, із зазначенням місцеперебування, номера телефону або номера телефону «гарячої лінії» (за наявності), адреси електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку (за наявності) для подання звернень клієнтів до банку, небанківської установи;
  • Контактною інформацією Національного банку із зазначенням місцеперебування, номера телефону універсальної «гарячої лінії», адреси електронної пошти, посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва для подання звернень клієнтів банку, небанківської установи до НБУ.

«Зазначені зміни сприятимуть кращому інформуванню клієнтів про контакти для звернень у разі виникнення спірних/конфліктних ситуацій або для інформування про порушення під час здійснення валютно-обмінних операцій», — йдеться в повідомленні НБУ.

Крім того, фізичним особам-нерезидентам надано можливість отримувати на поточні рахунки в гривнях кошти, сплата яких передбачена умовами цивільно-правових договорів. Це пов'язано з відповідними змінами в законодавстві України.

Яка інформація повинна розміщуватись в обмінниках

З 19 серпня у касі банку, небанківської установи, їх відокремлених підрозділів, пункту обміну валюти повинна розміщуватися наступна інформація:

  • копія наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют;
  • перелік валютно-обмінних операцій, які здійснює каса, пункт обміну;
  • повідомлення про обов’язковість здійснення касиром операції сторно в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції;
  • витяг із наказу про встановлення тарифів комісійної винагороди за здійснення операції з обміну готівки;
  • повідомлення про касира каси, який здійснює валютно-обмінні операції;
  • копія банківської ліцензії або ліцензії/витягу з реєстру осіб, яким видано ліцензію на здійснення валютних операцій;
  • місцезнаходження каси;
  • інформація про юридичну особу — банк або небанківську установу: місцезнаходження, номер телефону або номер телефону «гарячої лінії» (за наявності), адреса електронної пошти, посилання на інтернет-сторінку (за наявності);
  • контактна інформація Національного банку: місцезнаходження, номер телефону універсальної «гарячої лінії», адреса електронної пошти, посилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва.

Порушення

У випадку виникнення порушень під час здійснення валютно-обмінних операцій:

  • потрібно звернутися зі скаргою до керівництва банку чи небанківської фінансової установи, яка порушує правила обміну валют, щоб вони були в курсі порушень їх підлеглих;
  • у разі, якщо реакції з боку керівництва банку чи небанківської фінансової установи немає, слід звернутися до Національного банку.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
18 серпня 2023, 16:25
#
Жалуюсь, почему нет курсов на обменных пунктах 😂
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