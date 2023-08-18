Фонд гарантування розпочинає виплати вкладникам банку Конкорд

В понеділок, 21 серпня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплату гарантованого відшкодування вкладникам банку Конкорд за договорами банківського вкладу незалежно від закінчення строку дії та за договорами банківського рахунку. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Відповідне рішення ухвалено виконавчою дирекцією Фонду 17 серпня 2023 року.

На банк Конкорд поширюються 100%-гарантії за вкладами відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», що набрав чинності у квітні 2022 р.

Нагадаємо, стовідсоткові гарантії за вкладами діятимуть для банків, рішення про виведення яких буде ухвалено упродовж дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення.

«Фонд виплатить вкладникам банку Конкорд відшкодування у повному розмірі вкладів, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня 1 серпня 2023 року. Загальна сума гарантованого відшкодування у цьому банку становить 639 млн грн.

Це вже усталена практика Фонду — розпочинати виплати вкладникам ще до того, як спливає граничний термін початку виплат. Крім того, на сьогодні уже 5 банків-агентів Фонду дають змогу отримати гарантовані виплати дистанційно, без відвідування відділень банків. Незабаром виплати Фонду здійснюватимуться також через «Дію», — заявила заступник директора-розпорядника Фонду Наталія Рудуха.

Як отримати відшкодування

Виплати коштів вкладникам здійснюються через 12 банків-агентів Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат.

Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного з цих банків, звернувшись до обраного відділення з:

паспортом або іншим документом, що посвідчує особу,

довідкою ІПН.

Також отримати виплату можна дистанційно, через 5 зі згаданих банків-агентів:

Вклади в інвалюті

Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 1 серпня 2023 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що правління Національного банку ухвалило рішення про виведення з ринку банку Конкорд 1 серпня.