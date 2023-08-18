Nikola відкликає 200 машин через технічні проблеми. Як реагують папери

Компанія Nikola, яка виробляє електричні вантажівки в Сполучених Штатах, повідомила, що вирішила за власним бажанням відкликати більшість проданих нею до теперішнього часу автомобілів, через ризик займання в них акумуляторної батареї. Йдеться про сумарно 209 виробів. За 6 перших місяців 2023-го виробник здійснив постачання лише 76 машин, інформують аналітики LBLV .

Nikola повідомила про свої наміри американському NHTSA (Національне управління безпекою руху на трасах), а також тимчасово призупинила продаж нових електрокарів, оскільки недолік, що представляє небезпеку, може бути актуальним і для них.

Ці дії компанії не відображатимуться на постачанні нових моделей (таких, як вантажні машини, що використовують паливні елементи на основі водню). Nikola планує розпочати їх випуск у липні-вересні поточного року. Зростання кількості замовлень на ці товари в минулому викликало сильне подорожчання котирувань фірми. Протягом трійки минулих місяців вони піднялися більш ніж у 2,5 рази. У LBLV також зазначили, що за аналогічний період індекс NASDAQ додав лише 30%.

Водночас відкликання суттєвої частини машин дещо згладило позитивну динаміку акцій Nikola на фондовому ринку. Протягом минулої торгової сесії вартість її цінних паперів зменшилась на 10,6%. Наразі більшість аналітиків все ще радять утримувати акції цього автовиробника. Прогноз за їхньою ціною передбачає зростання до $2,7 проти поточних $1,72.