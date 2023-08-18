Компанія Nikola, яка виробляє електричні вантажівки в Сполучених Штатах, повідомила, що вирішила за власним бажанням відкликати більшість проданих нею до теперішнього часу автомобілів, через ризик займання в них акумуляторної батареї. Йдеться про сумарно 209 виробів. За 6 перших місяців 2023-го виробник здійснив постачання лише 76 машин, інформують аналітики LBLV.
Nikola відкликає 200 машин через технічні проблеми. Як реагують папери
Nikola повідомила про свої наміри американському NHTSA (Національне управління безпекою руху на трасах), а також тимчасово призупинила продаж нових електрокарів, оскільки недолік, що представляє небезпеку, може бути актуальним і для них.
Ці дії компанії не відображатимуться на постачанні нових моделей (таких, як вантажні машини, що використовують паливні елементи на основі водню). Nikola планує розпочати їх випуск у липні-вересні поточного року. Зростання кількості замовлень на ці товари в минулому викликало сильне подорожчання котирувань фірми. Протягом трійки минулих місяців вони піднялися більш ніж у 2,5 рази. У LBLV також зазначили, що за аналогічний період індекс NASDAQ додав лише 30%.
Водночас відкликання суттєвої частини машин дещо згладило позитивну динаміку акцій Nikola на фондовому ринку. Протягом минулої торгової сесії вартість її цінних паперів зменшилась на 10,6%. Наразі більшість аналітиків все ще радять утримувати акції цього автовиробника. Прогноз за їхньою ціною передбачає зростання до $2,7 проти поточних $1,72.