Ринки знижуються через побоювання зростання ставок, банкрутство великого китайського забудовника: що потрібно знати вранці

Фондові індекси США знижуються третій день поспіль

S&P 500 втратив 0,8%, високотехнологічний Nasdaq — 1,2%, а індекс Dow Jones знизився на 0,8%.

Волл-стріт зберігає обережний настрій після того, як протоколи липневих засідань Федеральної резервної системи США вказали на те, що може відбутися подальше підвищення процентних ставок, оскільки регулятор, як і раніше, стурбований інфляцією в країні.

Тим часом дохідність 10-річних казначейських облігацій США в четвер досягла найвищого рівня з жовтня 2022 року, що чинить додатковий тиск на американський ринок акцій.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні приблизно 0,5%, японський Nikkei та південнокорейський Kospi впали на 0,5%, сінгапурський STI скоротився на 0,7%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng знизилися на 0,1% та 1% відповідно.

Інвестори в Азії зберігають стурбованість з приводу економічних проблем Китаю, а також ймовірності того, що відсоткові ставки в США можуть продовжити зростати.

Китайський забудовник Evergrande оголосив про банкрутство

Один із найбільших забудовників у Китаї у четвер подав заяву про банкрутство.

Evergrande щосили намагалася погасити свої кредити після оголошеного дефолту за боргом ще наприкінці 2021 року. До кінця минулого року боргове навантаження компанії досягло $340 млрд. Це приблизно 2% всього валового внутрішнього продукту Китаю та найбільший корпоративний борг у світі, зауважує CNN News.

Дефолт Evergrande, який викликав шок на ринку нерухомості Китаю і завдав серйозної шкоди фінансовій системі країни, стався після того, як Пекін почав боротися з надмірними запозиченнями забудовників у спробі приборкати ціни на житло, що стрімко зростають.

Після краху Evergrande кілька інших великих забудовників у Китаї, зокрема Kasia, Fantasia та Shimao Group, оголосили дефолт за своїми боргами.

Нещодавно інший китайський гігант у сфері нерухомості, Country Garden, попередив, що «розгляне можливість вжиття різних заходів з управління боргом», що викликало чутки про те, що компанія може готуватися до реструктуризації свого боргу.

Світовий ринок смартфонів впаде до десятирічного мінімуму у 2023 році

За даними Counterpoint Research, постачання смартфонів у 2023 році скоротяться на 6% у річному вирахуванні до 1,15 млрд пристроїв — мінімуму за останні десять років.

Все через падіння продажів смартфонів у США та Китаї.

Покупки смартфонів у Китаї, які на піку досягали 450 млн пристроїв на рік, скоротилися до 270 млн на рік, що стало основною причиною зниження світових продажів смартфонів, зауважує Counterpoint Research.

Крім цього, в Північній Америці в першій половині 2023 продаж смартфонів показали двозначне відсоткове зниження.

Експерти з Counterpoint Research вважають, що Apple цього року може стати найбільшим гравцем на ринку смартфонів за обсягом поставок, оскільки продаж iPhone високого класу зберігає стійкість.

Крім цього, компанія готується до випуску свого наступного флагманського смартфона — iPhone 15 у вересні, що допоможе Apple підтримати високий обсяг продажів наприкінці року, вважають у Counterpoint Research.