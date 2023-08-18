Ринки знижуються через побоювання зростання ставок, банкрутство великого китайського забудовника: що потрібно знати вранці

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

18 серпня 2023, 10:02 Читать на русском

Ринки знижуються через побоювання зростання ставок, банкрутство великого китайського забудовника: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Фондові індекси США знижуються третій день поспіль

S&P 500 втратив 0,8%, високотехнологічний Nasdaq — 1,2%, а індекс Dow Jones знизився на 0,8%.

Волл-стріт зберігає обережний настрій після того, як протоколи липневих засідань Федеральної резервної системи США вказали на те, що може відбутися подальше підвищення процентних ставок, оскільки регулятор, як і раніше, стурбований інфляцією в країні.

Тим часом дохідність 10-річних казначейських облігацій США в четвер досягла найвищого рівня з жовтня 2022 року, що чинить додатковий тиск на американський ринок акцій.

Ринки Азійсько-Тихоокеанського регіону знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні приблизно 0,5%, японський Nikkei та південнокорейський Kospi впали на 0,5%, сінгапурський STI скоротився на 0,7%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng знизилися на 0,1% та 1% відповідно.

Інвестори в Азії зберігають стурбованість з приводу економічних проблем Китаю, а також ймовірності того, що відсоткові ставки в США можуть продовжити зростати.

Китайський забудовник Evergrande оголосив про банкрутство

Один із найбільших забудовників у Китаї у четвер подав заяву про банкрутство.

Evergrande щосили намагалася погасити свої кредити після оголошеного дефолту за боргом ще наприкінці 2021 року. До кінця минулого року боргове навантаження компанії досягло $340 млрд. Це приблизно 2% всього валового внутрішнього продукту Китаю та найбільший корпоративний борг у світі, зауважує CNN News.

Дефолт Evergrande, який викликав шок на ринку нерухомості Китаю і завдав серйозної шкоди фінансовій системі країни, стався після того, як Пекін почав боротися з надмірними запозиченнями забудовників у спробі приборкати ціни на житло, що стрімко зростають.

Після краху Evergrande кілька інших великих забудовників у Китаї, зокрема Kasia, Fantasia та Shimao Group, оголосили дефолт за своїми боргами.

Нещодавно інший китайський гігант у сфері нерухомості, Country Garden, попередив, що «розгляне можливість вжиття різних заходів з управління боргом», що викликало чутки про те, що компанія може готуватися до реструктуризації свого боргу.

Світовий ринок смартфонів впаде до десятирічного мінімуму у 2023 році

За даними Counterpoint Research, постачання смартфонів у 2023 році скоротяться на 6% у річному вирахуванні до 1,15 млрд пристроїв — мінімуму за останні десять років.

Все через падіння продажів смартфонів у США та Китаї.

Покупки смартфонів у Китаї, які на піку досягали 450 млн пристроїв на рік, скоротилися до 270 млн на рік, що стало основною причиною зниження світових продажів смартфонів, зауважує Counterpoint Research.

Крім цього, в Північній Америці в першій половині 2023 продаж смартфонів показали двозначне відсоткове зниження.

Експерти з Counterpoint Research вважають, що Apple цього року може стати найбільшим гравцем на ринку смартфонів за обсягом поставок, оскільки продаж iPhone високого класу зберігає стійкість.

Крім цього, компанія готується до випуску свого наступного флагманського смартфона — iPhone 15 у вересні, що допоможе Apple підтримати високий обсяг продажів наприкінці року, вважають у Counterpoint Research.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами