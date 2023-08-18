До Дня Незалежності Укрпошта презентувала спеціальний поштовий випуск «Україна-мати».
Укрпошта випускає поштовий випуск «Україна-мати» до Дня Незалежності (фото)
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«Це наш формат прийняття зміни контекстів та переосмислення. Заміна радянського герба на український тризуб — фундаментально один з них. Можливо, слідом за ним відбудеться й зміна назви — з «Батьківщина-мати» на відповідніше «Україна-мати», — йдеться в повідомленні.
Що входить до поштового випуску
У поштовому випуску «Україна-мати»:
- марковий аркуш,
- конверт «Перший день»,
- немаркований художній конверт та листівки.
- Додатково в інтернет-магазині Укрпошти можна замовити тематичний магніт.
Характеристики
- Розмір аркуша, мм — 131×101
- Розмір марки, мм — 27,84×40,02
- Кількість марок в аркуші — 6
- Художниця — Зінаїда Кубар
- Тираж марки — 600 000
- Номінальна вартість — U
- Дата випуску (рік) — 24.08.2023
Передзамовлення
Поштовий набір доступний в інтернет-магазині Укрпошти. Його вартість становить 108 грн.
«Орієнтовний термін відправки після 24 серпня. Одразу після надсилання відправлення ви отримаєте SMS або Viber повідомлення із трек-номером для відстеження відправлення», — зазначили в Укрпошті.
Джерело: Мінфін
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