Укрпошта випускає поштовий випуск «Україна-мати» до Дня Незалежності (фото)

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Це наш формат прийняття зміни контекстів та переосмислення. Заміна радянського герба на український тризуб — фундаментально один з них. Можливо, слідом за ним відбудеться й зміна назви — з «Батьківщина-мати» на відповідніше «Україна-мати», — йдеться в повідомленні.

Що входить до поштового випуску

У поштовому випуску «Україна-мати»:

марковий аркуш,

конверт «Перший день»,

немаркований художній конверт та листівки.

Додатково в інтернет-магазині Укрпошти можна замовити тематичний магніт.

Характеристики

Розмір аркуша, мм — 131×101

Розмір марки, мм — 27,84×40,02

Кількість марок в аркуші — 6

Художниця — Зінаїда Кубар

Тираж марки — 600 000

Номінальна вартість — U

Дата випуску (рік) — 24.08.2023

Передзамовлення

Поштовий набір доступний в інтернет-магазині Укрпошти. Його вартість становить 108 грн.

«Орієнтовний термін відправки після 24 серпня. Одразу після надсилання відправлення ви отримаєте SMS або Viber повідомлення із трек-номером для відстеження відправлення», — зазначили в Укрпошті.