Україна внесла 18 «криптокомпаній» до списку сумнівних інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку сумнівних інвестиційних проєктів 18 компаній, які залучали кошти громадян під виглядом торгівлі криптовалютами. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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За словами Комісії, інвестиції в ці компанії призвели до повної або часткової втрати активів.

Хто потрапив до списку

Amega Global Ltd (amega.finance/ru)

HYCM (hycm.com/ru)

ACCUINDEX (accuindex.com/rus)

Duar Soft (duarsoft.com)

CapitalXtend (capitalxtend.com/ru)

AXIORY (axiory.com/ru)

FONDEXX (fondexx.com)

Gonzo Invest (gonzoinvest.com.ua)

ForexChief (fcxchief.asia/ua)

IQcent (iqcent.com/ru)

VIDEFOREX (videforex.com/ru)

Worldforex (kz.wforex.biz)

Bethle Aster (blafx.com)

Forex EuroClub (fxeuroclub.com)

VINEX TRADE/ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» (my.vintrade.io)

BITCOINBTC (bitcoinbtc.cc)

Школа Алекса Яновского (action.alexyanovsky.com/start)

Kievs Credits Union Bank (kievscreditsunion.com)

В НКЦПФР зазначили, що дані стосовно сумнівних сайтів доступні й на англомовній версії сайту, оскільки ті можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країн ЄС та США, хоча офіси відповідних компаній часто знаходяться на території України.

«Комісія планує провести зустрічі з колегами з європейських регуляторів та представниками регулятору США з метою посилення інформаційного впливу на цю проблематику» — заявив член Комісії Іраклій Барамія.

Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».