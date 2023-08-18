Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку сумнівних інвестиційних проєктів 18 компаній, які залучали кошти громадян під виглядом торгівлі криптовалютами. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Україна внесла 18 «криптокомпаній» до списку сумнівних інвестиційних проєктів
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За словами Комісії, інвестиції в ці компанії призвели до повної або часткової втрати активів.
Хто потрапив до списку
- Amega Global Ltd (amega.finance/ru)
- HYCM (hycm.com/ru)
- ACCUINDEX (accuindex.com/rus)
- Duar Soft (duarsoft.com)
- CapitalXtend (capitalxtend.com/ru)
- AXIORY (axiory.com/ru)
- FONDEXX (fondexx.com)
- Gonzo Invest (gonzoinvest.com.ua)
- ForexChief (fcxchief.asia/ua)
- IQcent (iqcent.com/ru)
- VIDEFOREX (videforex.com/ru)
- Worldforex (kz.wforex.biz)
- Bethle Aster (blafx.com)
- Forex EuroClub (fxeuroclub.com)
- VINEX TRADE/ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» (my.vintrade.io)
- BITCOINBTC (bitcoinbtc.cc)
- Школа Алекса Яновского (action.alexyanovsky.com/start)
- Kievs Credits Union Bank (kievscreditsunion.com)
В НКЦПФР зазначили, що дані стосовно сумнівних сайтів доступні й на англомовній версії сайту, оскільки ті можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країн ЄС та США, хоча офіси відповідних компаній часто знаходяться на території України.
«Комісія планує провести зустрічі з колегами з європейських регуляторів та представниками регулятору США з метою посилення інформаційного впливу на цю проблематику» — заявив член Комісії Іраклій Барамія.
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
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