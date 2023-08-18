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18 серпня 2023, 12:13 Читать на русском

Україна внесла 18 «криптокомпаній» до списку сумнівних інвестиційних проєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку сумнівних інвестиційних проєктів 18 компаній, які залучали кошти громадян під виглядом торгівлі криптовалютами. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку сумнівних інвестиційних проєктів 18 компаній, які залучали кошти громадян під виглядом торгівлі криптовалютами.
Фото: pixabay.com

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За словами Комісії, інвестиції в ці компанії призвели до повної або часткової втрати активів.

Хто потрапив до списку

  • Amega Global Ltd (amega.finance/ru)
  • HYCM (hycm.com/ru)
  • ACCUINDEX (accuindex.com/rus)
  • Duar Soft (duarsoft.com)
  • CapitalXtend (capitalxtend.com/ru)
  • AXIORY (axiory.com/ru)
  • FONDEXX (fondexx.com)
  • Gonzo Invest (gonzoinvest.com.ua)
  • ForexChief (fcxchief.asia/ua)
  • IQcent (iqcent.com/ru)
  • VIDEFOREX (videforex.com/ru)
  • Worldforex (kz.wforex.biz)
  • Bethle Aster (blafx.com)
  • Forex EuroClub (fxeuroclub.com)
  • VINEX TRADE/ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙД» (my.vintrade.io)
  • BITCOINBTC (bitcoinbtc.cc)
  • Школа Алекса Яновского (action.alexyanovsky.com/start)
  • Kievs Credits Union Bank (kievscreditsunion.com)

В НКЦПФР зазначили, що дані стосовно сумнівних сайтів доступні й на англомовній версії сайту, оскільки ті можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країн ЄС та США, хоча офіси відповідних компаній часто знаходяться на території України.

«Комісія планує провести зустрічі з колегами з європейських регуляторів та представниками регулятору США з метою посилення інформаційного впливу на цю проблематику» — заявив член Комісії Іраклій Барамія.

Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
18 серпня 2023, 12:45
#
Gonzo Invest (gonzoinvest.com.ua) — хаха. нуну.
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