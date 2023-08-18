Минулої доби українські захисники ліквідували ще 460 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 256 510 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
460 російських окупантів, 3 танки, 2 гелікоптери та 24 артилерійських систем. Втрати ворога за 17 серпня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 256510 (+460) осіб ліквідовано,
- танків — 4332 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 8410 (+12) од,
- артилерійських систем — 5193 (+24) од,
- РСЗВ — 714 (+0) од,
- засоби ППО — 486 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 316 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4276 (+4),
- крилаті ракети — 1406 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7658 (+17) од,
- спеціальна техніка — 783 (+10).
Джерело: Мінфін
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