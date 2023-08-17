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17 серпня 2023, 19:09 Читать на русском

JPMorgan підвищив прогноз ризику дефолту для емітентів з держав, що розвиваються

Один з найбільших інвестиційних банків світу JPMorgan вважає, що ризик припинення обслуговування корпоративних високоприбуткових облігацій з ринків, що розвиваються, у 2023 році збільшиться з 6,0% до 9,7%. Про це повідомляє голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Один з найбільших інвестиційних банків світу JPMorgan вважає, що ризик припинення обслуговування корпоративних високоприбуткових облігацій з ринків, що розвиваються, у 2023 році збільшиться з 6,0% до 9,7%.
Фото: pymnts.com

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На думку аналітиків JPMorgan, 40% з усіх потенційних дефолтів прийдеться на цінні папери китайських забудовників.

«Яскравим маркером виступає ситуація з компанією Country Garden, яка раніше була найбільшим забудовником Китаю», — зазначив Гетманцев.

За його словами, на минулому тижні Country Garden пропустила виплати за міжнародними облігаціями, а на початку цього тижня призупинила торгівлю щонайменше 10 випусками своїх материкових облігацій.

Падіння акцій

Акції Country Garden впали за один день на 18,4% на біржі у Гонконзі.

Цінні папери іншого забудовника — Jinmao Holdings — також втратили у ціні 9,8%.

Проблеми у секторі будівництва та нерухомості у Китаї визрівали не один рік, однак досі місцева влада робила вигляд, що нічого не відбувається, або пропонувала у якості рятувальних переважно косметичні заходи.

А зараз, на фоні суттєвого уповільнення темпів відновлення економіки після зняття карантинних обмежень, спектр можливостей для уряду не такий вже широкий.

Прогноз по дефолтам

Через китайські проблеми JPMorgan збільшив негативний прогноз по дефолтам і щодо інших азійських високоприбуткових облігацій — з 4,1% до 10,0%.

На другій позиції за кількістю дефолтів — росія: її доля у загальному обсязі оцінюється у 35%.

«Тут причини теж зрозумілі - „корисні“ санкції, закриття доступу до зовнішнього фінансування та іноземних технологій, розрив партнерських зв’язків та вихід з російського ринку західних корпорацій, які були постачальниками сировини, матеріалів і комплектуючих для російського бізнесу. Війна має свою ціну…», — зазначив Гетманцев.

Джерело: Мінфін
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