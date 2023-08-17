Один з найбільших інвестиційних банків світу JPMorgan вважає, що ризик припинення обслуговування корпоративних високоприбуткових облігацій з ринків, що розвиваються, у 2023 році збільшиться з 6,0% до 9,7%. Про це повідомляє голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
JPMorgan підвищив прогноз ризику дефолту для емітентів з держав, що розвиваються
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На думку аналітиків JPMorgan, 40% з усіх потенційних дефолтів прийдеться на цінні папери китайських забудовників.
«Яскравим маркером виступає ситуація з компанією Country Garden, яка раніше була найбільшим забудовником Китаю», — зазначив Гетманцев.
За його словами, на минулому тижні Country Garden пропустила виплати за міжнародними облігаціями, а на початку цього тижня призупинила торгівлю щонайменше 10 випусками своїх материкових облігацій.
Падіння акцій
Акції Country Garden впали за один день на 18,4% на біржі у Гонконзі.
Цінні папери іншого забудовника — Jinmao Holdings — також втратили у ціні 9,8%.
Проблеми у секторі будівництва та нерухомості у Китаї визрівали не один рік, однак досі місцева влада робила вигляд, що нічого не відбувається, або пропонувала у якості рятувальних переважно косметичні заходи.
А зараз, на фоні суттєвого уповільнення темпів відновлення економіки після зняття карантинних обмежень, спектр можливостей для уряду не такий вже широкий.
Прогноз по дефолтам
Через китайські проблеми JPMorgan збільшив негативний прогноз по дефолтам і щодо інших азійських високоприбуткових облігацій — з 4,1% до 10,0%.
На другій позиції за кількістю дефолтів — росія: її доля у загальному обсязі оцінюється у 35%.
«Тут причини теж зрозумілі - „корисні“ санкції, закриття доступу до зовнішнього фінансування та іноземних технологій, розрив партнерських зв’язків та вихід з російського ринку західних корпорацій, які були постачальниками сировини, матеріалів і комплектуючих для російського бізнесу. Війна має свою ціну…», — зазначив Гетманцев.
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