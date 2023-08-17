До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 17 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 17 серпня
|
Закриття 17 серпня
|
Зміни
|
36,56/36,93
|
36,56/36,93
|
0/0
|
39,80/40,19
|
39,85/40,25
|
5/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−37,99 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,60 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,10, євро — 41,50−41,76 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі