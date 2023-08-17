Курс валют на вечір 17 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 17 серпня Закриття 17 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,80/40,19 39,85/40,25 5/6

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−37,99 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,10, євро — 41,50−41,76 грн.

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