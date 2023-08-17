Сервіс «єМалятко» працюватиме на постійній основі

Сервіс для батьків «єМалятко», який дозволяє за однією заявою отримати одразу 9 державних послуг, необхідних після народження дитини, працюватиме на постійній основі. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Щоб мати можливість скористатися послугою «єМалятко», потрібно отримати медичний висновок про народження дитини — саме він є точкою входу до сервісу.

Медичний висновок про народження формує лікар у пологовому будинку. Це електронний документ, який містить перелік відомостей про малюка та є підтвердженням його народження. Номер медвисновку складається з 16 латинських літер та цифр і має формат ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ.

Номер надсилається матері дитини в смс.

Після отримання медичного висновку про народження дитини батьки мають змогу оформити чотири обов’язкові послуги:

державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому;

внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я.

Також є низка послуг, які можна отримати за бажання:

декларування місця проживання дитини;

призначення допомоги при народженні дитини;

надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Є і послуги, які можуть отримати батьки, якщо вони претендують на призначення допомоги чи надання відповідного статусу:

видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї (за умови реалізації відповідних послуг на порталі «Дія»);

призначення допомоги на дітей, яких виховують у багатодітних сім'ях (за умови реалізації відповідних послуг на порталі «Дія»).

Отримати комплексну послугу «єМалятко» можна на порталі «Дія» або офлайн у відділі ДРАЦС, через ЦНАП та закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу під час пологів.