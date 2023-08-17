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17 серпня 2023, 18:58 Читать на русском

Вступ до ЄС: Україна до жовтня не виконає всі вимоги, але переговори про членство почнуться

Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ до ЄС все одно почнуться. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє Європейська правда.

Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ до ЄС все одно почнуться.
Фото: pixabay.com

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«В жовтні ми не почуємо, що всі 7 вимог виконані нами на 100%, адже це масштабна робота, яка займе роки», — заявила вона.

Натомість Стефанішина запевняє, що до жовтня Україна прийме всі узгоджені законодавчі та інституційні зміни.

Вона зазначила, що під час виконання деяких реформ, зокрема, антикорупційної, виникають нові задачі, наприклад — повноцінне виконання антикорупційної програми.

«Наше завдання — щоби ці нові завдання не ставали умовою (для початку переговорів, — ред.)», — сказала вона.

Стефанішина переконана, що Україна виконає умову про відновлення публічного електронного декларування.

Віцепрем'єрка зауважила, що політичне рішення про початок переговорів про членство України в ЄС буде ухвалене. Вона вважає грудень «останньою нагодою для ухвалення політичного рішення про початок переговорів».

Нагадаємо

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Джерело: Мінфін
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