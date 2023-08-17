В Раді хочуть запровадити плату за оренду землі для державних компаній

Що відомо про законопроєкт

Мета законопроєкту — встановлення правил оподаткування земельних ділянок, які передані в оренду господарським товариствам, утвореним шляхом перетворення держпідприємства у порядку переоформлення права постійного користування.

Депутати пропонують встановити розмір орендної плати для с/г угідь земельних ділянок сільгосппризначення, нормативну грошову оцінку яких проведено, переданих в оренду АТ, ТОВ, 100% акцій у статутному капіталі яких належать державі, утвореним внаслідок перетворення державних підприємств, у постійному користування яких перебували земельні ділянки с/г призначення державної власності не менше 100 гектар — у розмірі 12% їх нормативної грошової оцінки.

Водночас для с/г угідь земельних ділянок сільгосппризначення, нормативну грошову оцінку яких не проведено, переданих в оренду АТ, ТОВ, 100% акцій у статутному капіталі яких належать державі, утвореним внаслідок перетворення державних підприємств, у постійному користування яких перебували земельні ділянки с/г призначення державної власності не менше 100 гектар орендна плата пропонується у розмірі 12% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АРК або області.