Бізнес очікує збільшення оборотів на тлі втоми від невизначеності — дослідження

Український малий і середній бізнес вказують на незначне покращення умов для ведення бізнесу, зокрема, МСБ очікує на зростання оборотів. Про це свідчить дослідження стану та потреб малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах війни, проведене Advanter Group, пише Forbes.

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Як змінився Індекс активності бізнесу

Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) станом на серпень 2023 року становить 38,23 (зі 100 можливих). Індекс незначно зріс порівняно з червнем 2023 року (35,34) і локальним мінімумом вересня 2022 року (33,9).

Це зростання індексу продовжує свідчити про втому бізнесу від невизначеності і бажання інтенсифікуватися, ніж про покращення економічної ситуації: кількість замовлень від клієнтів лишається незмінною, але зростають об'єми випуску продукції і незначно відновлюється попит на трудові ресурси, йдеться у коментарі Advanter Group.

За результатами першого півріччя роботи у 2023 році, 12,8% підприємств повністю або майже повністю зупинили роботу (від 0% до 30% від планового показника). У червні цей показник становив 21,1%. 9,4% підприємств вказали на зростання обсягів робіт порівняно з планом. 24,4% підприємств діють у межах запланованих показників на 2023 рік.

Середньозважений очікуваний показник оборотів бізнесу у 2023-му проти 2022 року показав зростання з -0,7% (оцінка, отримана в червні 2023 року) до +8,2% в серпні 2023-го. Більше третини (37%) бізнесу очікує на зростання оборотів у поточному році. Не бачать перспектив 21,7% підприємств (вказали, що бізнес не працюватиме або буде працювати на рівні до 50% від оборотів попереднього року).

Що заважає бізнесу відновитися

Найбільше заважає бізнесу у відновленні непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку — 56,2%. На другому місці — непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу (47,7%). Важливою є нестача фінансових ресурсів у країні, а саме — неплатоспроможність клієнтів (47,6%), недоступність кредитних коштів і власного капіталу тощо.

49,9% підприємств стикнулися з проблемою блокування податкових накладних. Цей показник зріс порівняно з попередньою фазою дослідження у червні (44,1%) і продовжує суттєво переважати інші проблеми.

Найбільш пріоритетним завданням для влади, як і в минулій хвилі, 72,8% підприємців вважають знищення корупції, 48,8% — необхідність проведення судової реформи.

Також значна частка підприємців вказали на необхідність покращення доступу до кредитних ресурсів, здешевлення ресурсів (40,8%) та податкової реформи 10−10−10 (+3) (36,7%), змін у роботі податкової.

Показник Ukrainian Business Index демонструє поступове зростання протягом декількох фаз дослідження, але залишається на низькому рівні (38,2 зі 100), що свідчить про те, що бізнес не бачить перспектив покращення економічної ситуації і ділового середовища в найближчі місяці, зазначив Андрій Длігач, голова Advanter Group, співзасновник Центру економічного відновлення.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що в другому кварталі індекс ділових очікувань підприємств зріс до 104,5% порівняно з 91,2% у першому кварталі.

Зростання індексу відбулося на тлі відновлення енергосистеми, поступового пожвавлення внутрішнього попиту та зміцнення курсу гривні.