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17 серпня 2023, 15:35 Читать на русском

росія буде тиснути на експортерів, щоб зупинити обвал рубля — Bloomberg

Російська влада утримається від посилення обмежень на рух капіталу і натомість підготує рекомендації для експортерів, щоб переконати їх відмовитися від більшої частини своїх іноземних доходів для стабілізації рубля. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Російська влада утримається від посилення обмежень на рух капіталу і натомість підготує рекомендації для експортерів, щоб переконати їх відмовитися від більшої частини своїх іноземних доходів для стабілізації рубля.
Фото: pixabay.com

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За підсумками зустрічі президента рф Володимира Путіна в середу з вищими посадовими особами влада зараз розробляє неформальні заходи контролю за рухом капіталу.

Керівні принципи для великих експортерів готуються для окремих компаній і виходитимуть за межі обов'язкового продажу іноземної виручки, включаючи перекази у твердій валюті, такі як виплата дивідендів та кредити.

Путін був проінформований про плани на зустрічі за участю голови центрального банку Ельвіри Набіулліної та міністра фінансів Антона Силуанова.

За словами джерел Bloomberg, залежно від того, як будуть справи з рублем, формальний контроль за рухом капіталу все ще може бути варіантом.

Попри зростання рубля на цьому тижні, він, як і раніше, входить у трійку гірших валют на ринках, що розвиваються, втративши з початку року близько 22%.

Падіння рубля

Різке падіння рубля в останні тижні повернуло питання щодо посилення контролю за рухом капіталу до порядку денного уряду. росія вже вживала таких заходів минулого року, щоб запобігти обвалу рубля після того, як США та їхні союзники ввели широкомасштабні санкції за вторгнення в Україну.

Оскільки рф отримала непередбачений прибуток від стрибка цін на сировинні товари, обмеження було частково знято після того, як курс рубля зміцнився настільки, що став проблемою для бюджету, скоротивши доходи від експорту нафти та газу.

Підвищення ставок

У зв'язку із тиском на рубль російський центробанк оголосив минулого тижня, що утримається від покупок іноземної валюти. За цим рішенням було різке підвищення відсоткових ставок до 12% на екстреному засіданні у вівторок.

Дискусії в уряді активізувалися цього тижня після того, як рубль ненадовго подолав позначку 100 за долар уперше з березня 2022 року. Ініціативи спочатку обговорювалися на зустрічі уряду та компаній-експортерів у понеділок.

За словами керівників двох фірм, офіційні особи повідомили експортерам, що деякі заходи, що розглядаються, можуть поширюватися на виплати дивідендів і кредити компаній.

За їхніми словами, обидві компанії збільшили експортну виручку минулого тижня, коли стало зрозуміло, що уряд може запровадити формальний контроль за рухом капіталу.

За даними центробанку, російські експортери вже продають на ринку понад 80% своєї виручки. У липні Набіулліна заявила, що Банк Росії уважно стежить за продажами іноземної валюти експортерами і лише 1% їх доходів залишається за межами країни.

Джерело: Мінфін
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