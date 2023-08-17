Надходження до держбюджету від акцизного податку в липні становили 8,7 мільярда

У липні 2023 року до загального фонду Державного бюджету надійшло акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) на суму 8,7 млрд грн. Про це повідомляє Державна податкова служба.

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Це становить 101,3% показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 0,11 млрд грн), та перевищує на 0,9 млрд грн, або 11,7% надходження липня минулого року.

Виконання показників доходів досягнуто за рахунок додаткових надходжень по вироблених в Україні:

лікеро-горілчаній продукції - на 0,25 млрд грн, або 166,1% від доведеного показника доходів (0,38 млрд грн);

тютюнових виробів — на 0,15 млрд грн, або 103,6% від доведеного завдання (4,2 млрд грн);

виноробній продукції (без додавання спирту) — на 0,05 млрд грн, або 153,5% від доведеного показника доходів (0,09 млрд грн).

«Крім того, за рахунок запровадження наприкінці минулого року оподаткування акцизним податком пального за ставкою 100 євро/1000л замість нульової ставки, а з 01.07.2023 — повної ставки акцизного податку, а також відновлення роботи окремих виробників пального, у липні продовжує зберігатися позитивна динаміка надходжень акцизного податку з пального до спеціального фонду Державного бюджету України. Так, надходження у липні склали 0,8 млрд грн, з яких додаткові надходження до показника доходів — 0,7 млрд грн», — йдеться у повідомленні ДПС.

Також за рахунок впровадження норми Закону щодо перенесення на виробників та імпортерів тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, обов’язку сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, суттєво збільшились доходи місцевих бюджетів з цього податку.

Так, за період січень — червень 2023 року середньомісячна сума задекларованого 5 % акцизного податку виробниками та імпортерами становить 644,1 млн грн, що в 1,8 раза більше середньомісячних показників січня — червня 2022 року (361 млн грн).