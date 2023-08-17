У липні вкладникам банків-банкрутів відшкодували 39,4 мільйонів гривень

У липні вкладники банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, отримали 39,4 млн грн гарантованого відшкодування за вкладами. Станом на 1 серпня, загальна сума виплаченого гарантованого відшкодування за 2023 рік склала 1 853,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.