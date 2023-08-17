У липні вкладники банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, отримали 39,4 млн грн гарантованого відшкодування за вкладами. Станом на 1 серпня, загальна сума виплаченого гарантованого відшкодування за 2023 рік склала 1 853,8 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
У липні вкладникам банків-банкрутів відшкодували 39,4 мільйонів гривень
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Станом на 1 серпня 2023 року вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), Фонд виплатив відшкодування на загальну суму 98 661,2 млн грн.
До набрання чинності зазначеного закону Фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн грн.
Нагадаємо
До 2012 року Фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ.
Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 103 347,6 млн грн.
Джерело: Мінфін
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