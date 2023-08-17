росію восени відключать від «авіаційного SWIFT»

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Що відомо

SITA, що займається зокрема розробкою систем бронювання, електронних посадкових, багажних систем та різних інших авіаційних IT-послуг, заявила про намір залишити російський ринок у травні 2023 року.

За даними джерел РБК, до осені російські компанії відключать від телекомунікаційних каналів SITA, які видання називає «авіаційним SWIFT» — найпоширенішим інструментом у світовій цивільній авіації для обміну інформацією, зокрема між авіакомпаніями та аеропортами.

Як зазначив один зі співрозмовників видання, через відключення російські перевізники більше не зможуть передавати через шлюзи SITA дані про рейси, пасажирів і багаж в інформаційні системи міжнародних аеропортів.

Водночас іноземні перевізники залишаться без звичного каналу для обміну даними з інформаційними системами російських аеропортів.

У російському мінтрансі заявили, що знають про проблему і планують забезпечити обмін інформацією між російською та міжнародними мережами та альтернативними каналами звʼязку.

Представники російських компаній, які надають авіаційні послуги, вважають, що іноземні перевізники можуть використовувати російське програмне забезпечення.