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17 серпня 2023, 13:23 Читать на русском

росію восени відключать від «авіаційного SWIFT»

Російські та іноземні авіакомпанії, що виконують рейси між росією та іншими країнами, восени 2023 року зіткнуться з проблемами при організації польотів. Причина — відключення рф від каналів, які належать глобальному провайдеру послуг для цивільної авіації, швейцарській компанії Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA), пише РБК з посиланням на джерела в авіакомпаніях.

Російські та іноземні авіакомпанії, що виконують рейси між росією та іншими країнами, восени 2023 року зіткнуться з проблемами при організації польотів.

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Що відомо

SITA, що займається зокрема розробкою систем бронювання, електронних посадкових, багажних систем та різних інших авіаційних IT-послуг, заявила про намір залишити російський ринок у травні 2023 року.

За даними джерел РБК, до осені російські компанії відключать від телекомунікаційних каналів SITA, які видання називає «авіаційним SWIFT» — найпоширенішим інструментом у світовій цивільній авіації для обміну інформацією, зокрема між авіакомпаніями та аеропортами.

Як зазначив один зі співрозмовників видання, через відключення російські перевізники більше не зможуть передавати через шлюзи SITA дані про рейси, пасажирів і багаж в інформаційні системи міжнародних аеропортів.

Водночас іноземні перевізники залишаться без звичного каналу для обміну даними з інформаційними системами російських аеропортів.

У російському мінтрансі заявили, що знають про проблему і планують забезпечити обмін інформацією між російською та міжнародними мережами та альтернативними каналами звʼязку.

Представники російських компаній, які надають авіаційні послуги, вважають, що іноземні перевізники можуть використовувати російське програмне забезпечення.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
17 серпня 2023, 13:54
#
Ха-ха-ха
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0
Tido oss
Tido oss
17 серпня 2023, 13:55
#
У нас написали что вода подорожает !
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