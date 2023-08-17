Британський виробник озброєння BAE Systems купує аерокосмічний бізнес за $5,6 мільярда

Британський виробник озброєння BAE Systems домовився про купівлю аерокосмічного підрозділу Ball Corp. за $5,6 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.

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Угода фінансуватиметься за рахунок нового зовнішнього боргу та наявних грошових ресурсів і, як очікується, буде завершена в першій половині 2024 року.

Аерокосмічний підрозділ Ball Corp виробляє прилади та датчики для будь-яких потреб: від космічних подорожей до прогнозування погоди.