Британський виробник озброєння BAE Systems домовився про купівлю аерокосмічного підрозділу Ball Corp. за $5,6 млрд. Про це повідомляє Bloomberg.
Британський виробник озброєння BAE Systems купує аерокосмічний бізнес за $5,6 мільярда
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Угода фінансуватиметься за рахунок нового зовнішнього боргу та наявних грошових ресурсів і, як очікується, буде завершена в першій половині 2024 року.
Аерокосмічний підрозділ Ball Corp виробляє прилади та датчики для будь-яких потреб: від космічних подорожей до прогнозування погоди.
Джерело: Мінфін
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