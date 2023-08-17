Національний банк оштрафував дві фінансові компанії, п’ять ломбардів та вісім лізингодавців за несвоєчасне подання регулятору звітності за четвертий квартал 2022 року та перший квартал 2023 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НБУ оштрафував 15 фінансових компаній
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Кого оштрафували
- ТОВ «Фінод» (ЄДРПОУ 38352312);
- ТОВ «ФК «Кредит Інвест Партнер» (ЄДРПОУ 44586746);
- ПТ «Ломбард — Каркузаєв і компанія» (ЄДРПОУ 32076400);
- ПТ «Діла Ломбард — Діасамидзе Давід Шукреевич та Дімова Лариса Миколаївна» (ЄДРПОУ 30839335);
- ПТ «Ломбард «Добрі традиції» ТОВ «Мій капітал» та ТОВ «Гарантія успіху» (ЄДРПОУ 40096133);
- ПТ «Ломбард «Преміум» Велічко Олександр Вікторович та компанія» (ЄДРПОУ 36921414);
- ПТ «Економ Ломбард» Добродькін О.М. і компанія» (ЄДРПОУ 40453804);
- ТОВ «Інвест Інжиніринг і Ко» (ЄДРПОУ 40144291);
- ТОВ «Лізинг Юей» (ЄДРПОУ 35894097);
- ТОВ «Дірект Фінанс Інвест» (ЄДРПОУ 35141875);
- ТОВ «Проф-Агро-Транс» (ЄДРПОУ 42039339);
- ТОВ «Транс-Лізинг-Компані» (ЄДРПОУ 41630451);
- ТОВ «Укр-Агро-Спец-Лізинг» (ЄДРПОУ 41639480);
- ТОВ «Укр-Транс-Кепітал» (ЄДРПОУ 43790163);
- Державне підприємство «Український центр «Безпека» (ЄДРПОУ 14315569).
Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 16 серпня 2023 року і набирають чинності з 17 серпня 2023 року.
Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
Джерело: Мінфін
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