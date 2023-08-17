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17 серпня 2023, 12:01 Читать на русском

Ledger співпрацює з PayPal, Coinbase зможе торгувати криптоф'ючерсами: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Coinbase отримала дозвіл від CFTC на торгівлю криптоф'ючерсами

Криптовалютна біржа Coinbase отримала дозвіл пропонувати торгівлю криптовалютними ф'ючерсами клієнтам США.

Coinbase стає першою криптоплатформою, здатною пропонувати інвестиції, які включатимуть ф'ючерсні контракти на біткоїн та ефіріум через так звану платформу комісійних торговців ф'ючерсами.

Дозвіл для дочірньої Coinbase Financial Markets видала NFA, уповноважена регулятором.

Віце-президент Coinbase з інституційних продуктів Грег Тусар назвав схвалення «критичною віхою» для компанії. За оцінками топ-менеджера, ринку криптодеривативів припадає 75% обороту цифрових активів.

«Можливість здійснювати операції з використанням кредитного плеча вимагатиме від клієнтів менших початкових інвестицій порівняно з традиційною спотовою торгівлею. Користувачі також зможуть використовувати інструменти для управління ризиками щодо базових криптоактивів», — заявив Тусар.

Нацбанк Казахстану показав проект державної цифрової валюти

Національний банк Республіки Казахстан провів презентацію проекту реалізації цифрового тенге для колективу Вищої аудиторської палати

Нацбанк Казахстану розповів про тестування цифрового тенге і чим він відрізняється від звичайних безготівкових розрахунків через банківські додатки.

Метою проекту є подальший розвиток та модернізація, адаптація національної платіжної системи РК до нових зовнішніх викликів.

Цифровий тенге не покликаний замінити готівкові чи безготівкові гроші, а використовуватиметься паралельно.

«Впровадження цифрової валюти дозволить забезпечити подальший розвиток національної платіжної системи Казахстану завдяки низці унікальних технологічних характеристик, таких, як можливість оплати без інтернету», — йдеться в повідомленні.

Цифровий тенге, як третя форма національної валюти, буде вважатися таким же законним платіжним засобом, ціна його дорівнюватиме курсу тенге і його можна буде обміняти на готівку або безготівку.

Наразі Нацбанк Казахстану проводить всебічне дослідження переваг та ризиків цифрової валюти, її впливу на грошово-кредитну політику, фінансову стабільність та ринок платіжних послуг.

Ledger оголосив про початок співпраці з PayPal

Виробник апаратних гаманців Ledger оголосив про інтеграцію PayPal, яка дозволить користувачам зі США купувати криптовалюту за допомогою облікового запису платіжного сервісу.

Клієнти, які використовують додаток Ledger Live, відповідно до застосовного законодавства в США, зможуть здійснювати угоди без проходження ідентифікації, якщо до цього вони вже використовували PayPal, сказано в заяві.

Для нових користувачів передбачено перевірку KYC (знай свого клієнта).

На перших етапах на платформі будуть доступні біткоін, Ethereum, Bitcoin Cash та Litecoin.

Південнокорейський метавсесвіт ZTX залучив $13 млн

Проект метавсесвіту ZTX, створений південнокорейською компанією Zepeto у партнерстві з венчурною організацією Jump Crypto, залучив $13 млн у посівному раунді фінансування. Про це повідомляє Decrypt.

Його очолила Jump Crypto за участю Collab+Currency, Parataxis, MZ Web3 Fund та Everest Ventures Group.

Перший проект Zepeto вважається найбільшою в Азії Web2-метаселеною за кількістю активних користувачів. Його приблизна оцінка становить $1 млрд.

За допомогою ZTX компанія планує прискорити використання блокчейн-технологій, надаючи право власності на віртуальну землю. Попередні продажі перших 3D-будинків уже почалися.

Загалом колекція житлових приміщень налічує 4000 екземплярів, які представлені у вигляді NFT у L2-мережі Arbitrum. Токени гарантують «членство» в цифровому світі, доступ до майбутніх дропів, подій та внутрішньоігрових поліпшень.

До команди проекту входять колишні співробітники Apple, Roblox, Epic Games та EA, а також програмісти, які працювали над Solana, Flow та Cosmos.

Джерело: Мінфін
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