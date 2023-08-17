Співробітники Федерального бюро розслідувань США з березня по травень 2023 року вилучили цифрові активи на суму близько $1,7 млн. Про це пише FinTech Ukraine.
ФБР конфіскувало близько $1,7 мільйона у криптовалютах за 3 місяці
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Зокрема, відомство конфіскувало:
- $147 тис. у біткоїнах;
- $800 тис. в ETH;
- $307 тис. у USDT;
- $469 тис. у DAI;
- $20 тис. у Monero.
Активи перебували на різних адресах, включно з гаманцями біржі Binance.
Найбільший сукупний обсяг вилучених коштів припав на Східний округ Вірджинії — понад $1,2 млн.
ФБР підкреслило, що конфіскація активів стала результатом різних порушень федеральних законів.
Крім криптовалют, у справах фігурують фіатні кошти на банківських рахунках, спортивні автомобілі, одяг і взуття, предмети розкоші.
Джерело: Мінфін
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