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17 серпня 2023, 11:39 Читать на русском

​ФБР конфіскувало близько $1,7 мільйона у криптовалютах за 3 місяці

Співробітники Федерального бюро розслідувань США з березня по травень 2023 року вилучили цифрові активи на суму близько $1,7 млн. Про це пише FinTech Ukraine.

Співробітники Федерального бюро розслідувань США з березня по травень 2023 року вилучили цифрові активи на суму близько $1,7 млн.
Фото:depositphotos

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Зокрема, відомство конфіскувало:

  • $147 тис. у біткоїнах;
  • $800 тис. в ETH;
  • $307 тис. у USDT;
  • $469 тис. у DAI;
  • $20 тис. у Monero.

Активи перебували на різних адресах, включно з гаманцями біржі Binance.

Найбільший сукупний обсяг вилучених коштів припав на Східний округ Вірджинії — понад $1,2 млн.

ФБР підкреслило, що конфіскація активів стала результатом різних порушень федеральних законів.

Крім криптовалют, у справах фігурують фіатні кошти на банківських рахунках, спортивні автомобілі, одяг і взуття, предмети розкоші.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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lohsuper
lohsuper
17 серпня 2023, 14:01
#
ФБР тоже решило зарабатывать на крипте, правда не как все, а просто забирать под предлогом надуманных нарушений федеральных законов. Смех смешной
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