Ринки перетравлюють протоколи ФРС, а золото дешевшає восьмий день поспіль: що потрібно знати вранці

Американські індекси знизилися у середу

S&P 500 втратив 0,8%, високотехнологічний Nasdaq — 1,2%, а індекс Dow Jones знизився на 0,5%.

Фондові індекси США продемонстрували зниження другий день поспіль після того, як протоколи липневого засідання Федеральної резервної системи не змогли дати однозначної відповіді щодо майбутніх дій регулятора у питаннях грошово-кредитної політики. Крім цього, низка чиновників із ФРС все ще бачить потенційні ризики для зростання інфляції в США.

Тим часом акції американських банків продовжили падати: галузевий індекс S&P 500 Banks Group знизився вчора приблизно на 0,9%. Акції Bank of America подешевшали на 1,9%, лідируючи у втратах серед великих банків США.

Ринки Азії переважно знижуються

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,4%, японський Nikkei впав на 0,5%, південнокорейський Kospi подешевшав на 0,4%, сінгапурський STI та гонконгський Hang Seng знизилися на 0, 5% та 0,3% відповідно, а китайський Shanghai Composite практично не змінився.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону досягли дев'ятимісячного мінімуму на тлі побоювань щодо повільного відновлення економіки Китаю, а також ризиків того, що ФРС США все ще може підвищити відсоткові ставки, щоб приборкати інфляцію.

Цього року економіка Китаю може не досягти цільових значень зростання

Без додаткових стимулів Китай, швидше за все, не досягне свого цільового показника зростання ВВП цього року у розмірі 5%, вважають аналітики Nomura.

Експерти зазначають, що китайська влада має почати надавати пряму підтримку великим забудовникам та кредитними організаціями країни, які стикаються з фінансовими проблемами, а також стимулювати зростання внутрішнього попиту.

Своєю чергою, в UBS також зазначають, що проблеми, що зберігаються в китайському секторі нерухомості, посилюють тиск на економіку, а також знижують споживчий попит.

Тим часом за даними Світового банку, Китай є другою за величиною економікою у світі, і в 2022 році на його частку припадало майже 18% світового ВВП.

Ціни на золото знижуються восьмий день поспіль

У середу спотова ціна золота знизилася до $1900 за унцію, падаючи восьму торгову сесію, що є найдовшою серією знижень за шість років.

На думку експертів, на золото чинить тиск висока прибутковість казначейських облігацій США, а також зміцнення американського долара.

Учора прибутковість 10-річних держоблігацій США сягнула 4,26%. Водночас індекс долара зріс на 0,2%, що зробило покупку золотих злитків дорожчою для багатьох покупців у всьому світі.

На тлі падіння вартості золота акції компаній, які видобувають дорогоцінні метали, у середу помітно подешевшали. Серед лідерів падіння цінні папери таких компаній, як Equinox Gold (-3,5%), Iamgold (-3,2%), Centerra Gold (-3,2%), Fortuna Silver Mines (-3,2%) та Endeavor Silver (-3,1%).