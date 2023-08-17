Минулої доби українські захисники ліквідували ще 480 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 256 050 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
480 російських окупантів, 5 танків, 2 ракети та 24 БПЛА. Втрати ворога за 16 серпня
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Втрати ворога
особового складу — близько 256050 (+480) осіб ліквідовано,
танків — 4329 (+5) од,
бойових броньованих машин — 8398 (+18) од,
артилерійських систем — 5169 (+17) од,
РСЗВ — 714 (+0) од,
засоби ППО — 486 (+1) од,
літаків — 315 (+0) од,
гелікоптерів — 314 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4272 (+24),
крилаті ракети — 1406 (+2),
кораблі /катери — 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 7641 (+27) од,
спеціальна техніка — 773 (+0).
Джерело: Мінфін
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