Уряд запустив зону вільної торгівлі між Україною та Північною Македонією

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка змінює механізм митного оформлення товарів, які підлягають ліцензуванню в рамках Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Республікою Північна Македонія, йдеться на Урядовому порталі.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що це дає

«Завдяки ухваленому документу українські аграрії отримають більший доступ до загальних європейських ринків, оскільки отримали змогу використовувати компоненти продуктів, вироблених в Північній Македонії, для продукції, яка продаватиметься в ЄС», — зазначив заступник Міністра економіки України — Торговий представник України Тарас Качка.

Так, лібералізація торгівлі з Північною Македонією посилює позиції українських виробників в європейських та світових ланцюгах доданої вартості.

Постанова, зокрема, змінює механізм митного оформлення сільськогосподарських товарів.

Відтепер суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності не треба отримувати ліцензії на імпорт товарів з Республіки Північна Македонія в рамках тарифної квоти.

Розподіл тарифних квот відповідно до Угоди про вільну торгівлю між Україною та Республікою Північна Македонія здійснюватиметься митними органами за принципом «перший прийшов — перший обслуговується».