Мінсоцполітики виділило понад 5,7 млрд грн на виплату допомоги для ВПО

15 серпня Міністерство соціальної політики спрямувало понад 5,71 млрд грн на виплату допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Загалом кошти отримають понад 2,5 млн внутрішньо переміщених осіб. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

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Виплати ВПО

В Міністерстві нагадали, що виплати здійснюються за новими правилами.

Нещодавно ухваленою постановою Уряду «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» було запроваджено два виплатних періоди: (15 та 28 числа кожного місяця) замість трьох, як це було раніше. Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця.

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Відповідно до нових правил, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу, з 1 серпня 2023 р. вона автоматично продовжується на 6 міс., до кінця січня 2024 р.

При цьому виплати були припинені громадянам, які знаходилися тривалий період за кордоном: мінімум місяць станом до 15 липня і не повернулися в Україну на 1 серпня 2023 р. (понад 109 тис. отримувачів, за даними Державної прикордонної служби України).