Баффет продав 70% пакету гейм-студії Activison та купив папери девелоперів

Згідно з даними американського сервісу Whale Wisdom, що відстежує операції найбільших фондів, вартість портфеля Berkshire Hathaway за підсумками другого кварталу зросла до $348,19 млрд проти $325,11 млрд кварталом раніше. При цьому конгломерат за три місяці продав більше акцій, ніж купив, підрахувало агентство Bloomberg. Різниця між продажами та покупками склала $7,98 млрд.

За даними сервісу GuruFocus, найбільшу частку в портфелі, як і раніше, займав IT-сектор (53,25%). За ним йдуть фінанси (21,86%), споживчі товари (10,94%), енергетика (9,34%), комунікаційні послуги (2,16%) та охорона здоров'я (1,06%). Порівняно з першим кварталом домінування технологічного сектора в портфелі Баффета стало ще більш очевидним.

У другому кварталі в портфелі Berkshire Hathaway були папери в цілому 51 компанії, тоді як кварталом раніше їх було 52. Apple зберегла лідерство за часткою в інвестиційному портфелі (51% проти 46,44% кварталом раніше), за минулий квартал частка Berkshire Hathaway в бігтеху подорожчала на $26,6 млрд.

Читайте: На чому заробив Баффет у 2022 році

Друге та третє місця посіли Bank of America (8,51%) та American Express (7,59%). На четвертому рядку Coca-Cola з часткою 6,92%. Замикає топ-5 Chevron з часткою 5,56%.

На топ-10 компаній припадає 91,26% всього інвестиційного портфеля, свідчать дані WhaleWisdom.

Ставка на будівельний сектор

У другому кварталі Berkhire Hathaway додала до портфелю акції трьох забудовників. У 2022 році на тлі зростання ставок сектор переживав важкі часи, проте цього року акції почали відновлюватись, зазначає Financial Times. Для забудовників тепер склалася сприятлива ситуація, коли обсяг продажу новобудов знаходиться на досить високому рівні на тлі дефіциту пропозиції на вторинному ринку.

«Оракул з Омахи» придбав трохи менш як 5,97 млн акцій будівельної компанії DR Horton, на кінець звітного періоду їхня вартість досягла $726,45 млн. Частка в портфелі склала 0,21%.

Після того, як стало відомо про інтерес з боку Berkshire Hathaway, акції DR Horton за підсумками торгів на постмаркеті Нью-Йоркської фондової біржі підскочили на 3,01%, до $126,99.

Berkshire Hathaway також відкрила позицію в акціях забудовників NVR та Lennar. Конгломерат купив 11,11 тис. акцій NVR, на кінець другого кварталу вартість пакета акцій цієї компанії в портфелі становила $70,57 млн. У портфелі також з'явилося 152,57 тис. акцій Lennar класу B на суму $17,24 млн.

Зі звіту неясно, чи придбав акції сам Уоррен Баффет, чи угоди здійснили два інші керуючі — Тодд Комбс і Тед Вешлер. Аналітики, які стежать за Berkshire Hathaway, зазвичай кажуть, що покупки на $1 млрд і менше роблять Комбс або Вешлер.

Скорочення частки в Activision Blizzard

У другому кварталі Баффет вирішив позбутися 70% акцій Activision Blizzard. Конгломерат продав 34,78 млн акцій ігрової студії, знизивши її частку в портфелі з 1,3% до 0,35%. У результаті на кінець кварталу у Berkshire Hathaway залишилося 14,66 млн акцій Activision Blizzard на суму трохи менш як $1,24 млрд.