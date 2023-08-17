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17 серпня 2023, 9:24 Читать на русском

Криза в секторі нерухомості Китаю поширилася на фінансову галузь

Китайська Zhongrong International Trust пропустила платежі вже по десятках своїх інвестиційних продуктів, при цьому компанія не має плану з якнайшвидшого відшкодування збитків своїм клієнтам, повідомляє Bloomberg.

Китайська Zhongrong International Trust пропустила платежі вже по десятках своїх інвестиційних продуктів, при цьому компанія не має плану з якнайшвидшого відшкодування збитків своїм клієнтам, повідомляє Bloomberg.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиКриза в секторі нерухомостіZhongrong International Trust — це дочірня компанія однієї з найбільших трастових компаній Китаю, яка управляє активами на $138 млрд і фінансує, зокрема місцевий сектор нерухомості.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Криза в секторі нерухомості

Zhongrong International Trust — це дочірня компанія однієї з найбільших трастових компаній Китаю, яка управляє активами на $138 млрд і фінансує, зокрема місцевий сектор нерухомості. Проблеми компанії пов'язані саме з інвестиціями у цю галузь.

Річ у тому, що багато інвестиційних продуктів трастів зав'язані на проєкти забудовників, а зараз сектор переживає нелегкі часи.

Китайська влада вже створила цільову групу для вивчення можливих наслідків, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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Аналітики Bloomberg Economics пояснили, що небезпека ситуації полягає в тому, що проблеми у фінансовій галузі, спричинені кризою у секторі нерухомості, негативно впливають на кредитування та зростання економіки Китаю. Це посилює спад у секторі нерухомості, який відбивається на фінансовій галузі, і далі по колу.

Нагадаємо

У серпні стало відомо про погіршення фінансового стану китайського девелопера Coruntry Garden, який раніше був одним із найбільших гравців у галузі. Компанія очікує отримати чистий збиток у розмірі 45−55 млрд юанів (близько $6,2−7,5 млрд за поточним курсом) за підсумками першого півріччя. Згодом забудовник пропустив термін виплати за деякими випусками своїх облігацій.

Торги всіма бондами Coruntry Garden на Гонконзькій фондовій біржі були припинені, а акції впали більш ніж на 15%.

Джерело: Мінфін
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