Криза в секторі нерухомості Китаю поширилася на фінансову галузь

Zhongrong International Trust — це дочірня компанія однієї з найбільших трастових компаній Китаю, яка управляє активами на $138 млрд і фінансує, зокрема місцевий сектор нерухомості. Проблеми компанії пов'язані саме з інвестиціями у цю галузь.

Річ у тому, що багато інвестиційних продуктів трастів зав'язані на проєкти забудовників, а зараз сектор переживає нелегкі часи.

Аналітики Bloomberg Economics пояснили, що небезпека ситуації полягає в тому, що проблеми у фінансовій галузі, спричинені кризою у секторі нерухомості, негативно впливають на кредитування та зростання економіки Китаю. Це посилює спад у секторі нерухомості, який відбивається на фінансовій галузі, і далі по колу.

Нагадаємо

У серпні стало відомо про погіршення фінансового стану китайського девелопера Coruntry Garden, який раніше був одним із найбільших гравців у галузі. Компанія очікує отримати чистий збиток у розмірі 45−55 млрд юанів (близько $6,2−7,5 млрд за поточним курсом) за підсумками першого півріччя. Згодом забудовник пропустив термін виплати за деякими випусками своїх облігацій.

Торги всіма бондами Coruntry Garden на Гонконзькій фондовій біржі були припинені, а акції впали більш ніж на 15%.