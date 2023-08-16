Курс валют на вечір 16 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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Валюта Відкриття 16 серпня Закриття 16 серпня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,94/40,32 39,90/40,29 4/3

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,15−37,80 грн. Євро купують за 40,85 грн, а продають за 41,50 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,65−37,70, євро — 41,25−41,55 грн.

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