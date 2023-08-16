До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.
Курс валют на вечір 16 серпня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 16 серпня
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Закриття 16 серпня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,94/40,32
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39,90/40,29
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4/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,15−37,80 грн. Євро купують за 40,85 грн, а продають за 41,50 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,65−37,70, євро — 41,25−41,55 грн.
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Джерело: Мінфін
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