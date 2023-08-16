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16 серпня 2023, 18:15 Читать на русском

БЕБ отримало нового тимчасового керівника

Заступник директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Андрій Пащук узявся до виконання обов'язків директора БЕБ. Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Заступник директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Андрій Пащук узявся до виконання обов'язків директора БЕБ.

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Що відомо про очільника

Зазначається, що Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року.

«Був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

Наразі в.о. директора БЕБ здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України», — йдеться у повідомленні.

У Бюро додали, що попереднього в.о. директора Едуарда Федорова звільнили відповідним наказом БЕБ за згодою сторін 14 серпня 2023 року.

Нагадаємо

Керівництво Бюро економічної безпеки, яке було призначене лише у квітні, звільнили.

Як відомо, Кабінет міністрів 11 квітня звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Тимчасовим виконуючим обов'язки директора БЕБ став перший заступник Мельника — Едуард Федоров.

Джерело: Мінфін
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