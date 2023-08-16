БЕБ отримало нового тимчасового керівника

Заступник директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Андрій Пащук узявся до виконання обов'язків директора БЕБ. Про це повідомляє пресслужба Бюро.
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Що відомо про очільника
Зазначається, що Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року.
«Був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.
Наразі в.о. директора БЕБ здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України», — йдеться у повідомленні.
У Бюро додали, що попереднього в.о. директора Едуарда Федорова звільнили відповідним наказом БЕБ за згодою сторін 14 серпня 2023 року.
Нагадаємо
Керівництво Бюро економічної безпеки, яке було призначене лише у квітні, звільнили.
Як відомо, Кабінет міністрів 11 квітня звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Тимчасовим виконуючим обов'язки директора БЕБ став перший заступник Мельника — Едуард Федоров.
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