Пальне дорожчатиме. Експерт назвав ціни до кінця літа

Ціни на пальне в Україні значно зросли із 1 липня після підвищення податків. У найближчі два тижні очікується зростання цін ще на 2−3 грн. Про це директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн заявив в ефірі телеканалу «Київ24».

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Нас ще чекає додаткове подорожчання. Думаю, що ціна на бензин досягне 57−58 грн за літр, дизпаливо — 55−56 грн», — сказав він і зазначивши, що швидше за все це станеться до кінця серпня.

За його словами, це обумовлено тим, що світові ціни на нафту тримаються на високому рівні, а запаси імпортного палива за старими акцизами вичерпано.

Куюн сумнівається, що ціна досягне 60 грн за літр, проте впритул наблизиться до цього рівня.

«Поки що бачимо, що ще є потенціал зростання на 2−3 грн», — зазначив він.

Автогаз

Сергій Куюн розповів, що ціна на автогаз дорожчає повільніше, оскільки на нього не було підвищено акцизного збору, на відміну від бензину та дизеля. Але він також дорожчає, бо він імпортний.

Куюн вважає, що переобладнати автомобіль на автогаз в Україні завжди було вигідно через те, що його ціна була історично нижчою.

«Я думаю, що всі, хто міг перейти на газ, уже перейшли на нього давно. Тому що державна політика останні 10 років була дуже лояльна до використання зрідженого газу і дозволила водіям заощадити чимало коштів», — сказав Куюн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за тиждень, 4 — 11 серпня, середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 1,96 грн/л і склала 51,94 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 1,98 грн/л — до 53,92 грн/л, а дизельне пальне — на 2,04 грн/л, до 51,29 грн/л.