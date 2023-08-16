Пальне дорожчатиме. Експерт назвав ціни до кінця літа

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

16 серпня 2023, 16:58 Читать на русском

Пальне дорожчатиме. Експерт назвав ціни до кінця літа

Ціни на пальне в Україні значно зросли із 1 липня після підвищення податків. У найближчі два тижні очікується зростання цін ще на 2−3 грн. Про це директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн заявив в ефірі телеканалу «Київ24».

Ціни на пальне в Україні значно зросли із 1 липня після підвищення податків.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Нас ще чекає додаткове подорожчання. Думаю, що ціна на бензин досягне 57−58 грн за літр, дизпаливо — 55−56 грн», — сказав він і зазначивши, що швидше за все це станеться до кінця серпня.

За його словами, це обумовлено тим, що світові ціни на нафту тримаються на високому рівні, а запаси імпортного палива за старими акцизами вичерпано.

Куюн сумнівається, що ціна досягне 60 грн за літр, проте впритул наблизиться до цього рівня.

«Поки що бачимо, що ще є потенціал зростання на 2−3 грн», — зазначив він.

Автогаз

Сергій Куюн розповів, що ціна на автогаз дорожчає повільніше, оскільки на нього не було підвищено акцизного збору, на відміну від бензину та дизеля. Але він також дорожчає, бо він імпортний.

Куюн вважає, що переобладнати автомобіль на автогаз в Україні завжди було вигідно через те, що його ціна була історично нижчою.

«Я думаю, що всі, хто міг перейти на газ, уже перейшли на нього давно. Тому що державна політика останні 10 років була дуже лояльна до використання зрідженого газу і дозволила водіям заощадити чимало коштів», — сказав Куюн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за тиждень, 4 — 11 серпня, середня ціна по країні бензину марки А-95 зросла на 1,96 грн/л і склала 51,94 грн/л, бензин А-95+ здорожчав на 1,98 грн/л — до 53,92 грн/л, а дизельне пальне — на 2,04 грн/л, до 51,29 грн/л.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
AAAA2000
AAAA2000
16 серпня 2023, 17:08
#
Відкрив Америку
+
0
Три літри
Три літри
16 серпня 2023, 17:51
#
Експерт назвав ціни до кінця літа

Нарешті військово-ковідні експерти повернулись до звичних справ.
+
0
AAAA2000
AAAA2000
16 серпня 2023, 18:07
#
Будит токи даражать. В кармани хай юзери генераторів-торохтілок понабирати не забудуть
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
16 серпня 2023, 18:41
#
Интересно на осень понаблюдать за самым дорогом в мире рынком Автохлама в Украине… В Литве Автохлам 1000$ с пробегом от 300000 км превращается в Украине в 10000$ уже с пробегом 100000 км вот это фокусы превращения) Машина не средство передвижения, а чистая Роскошь да еще и на корытах списанных в утил в Европе) Этот автохлам еще нужно заправлять и обслуживать…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами